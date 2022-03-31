Про це повідомив керівник Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.

Володимир Зеленський сьогодні виступив у форматі відеоконференції перед парламентом Австралії. Український президент наголосив на тому, що Росія спровокувала у світі ядерну небезпеку через шантаж та безпрецедентне блокування морів, що завдає збитків не тільки українській економіці. Він закликав Австралію перестати закупати нафту та газ у Росії, аби не фінансувати війну та агресію.