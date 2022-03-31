Про це повідомив керівник Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.
Володимир Зеленський сьогодні виступив у форматі відеоконференції перед парламентом Австралії. Український президент наголосив на тому, що Росія спровокувала у світі ядерну небезпеку через шантаж та безпрецедентне блокування морів, що завдає збитків не тільки українській економіці. Він закликав Австралію перестати закупати нафту та газ у Росії, аби не фінансувати війну та агресію.
“Ще один аргумент на користь нафтового ембарго, яке обвалить російську економіку. Робота продовжується”, – написав Єрмак.
Президент також запросив австралійських експертів до України після війни для спільної праці над відновленням нашої держави. Зокрема наразі він наголосив на тому, що бронетранспортери Bushmaster, які має країна-партнер на озброєнні, дуже допомогли б зміцнити позиції українських захисників.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Австралії з закликом притягнути Росію до відповідальності. Український лідер подякував країні за значний обсяг допомоги та запропонував нові шляхи її надання.
- Командир спецпідрозділу Інтернаціонального легіону оборони України при ГУР МО, позивний “Adviser” розповів про свій досвід війни проти російської армії. За його словами, російська армія для збройних сил України, “як солодка булочка для армії, яка воює 9 років”.
- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що у поточному, 2022 році, українська економіка скоротиться на одну п’яту частину через війну.
- Також за даними Світового банку повномасштабне вторгнення РФ в Україну може завдати непоправних збитків економіці країн з низьким і середнім рівнями доходу. Російська агресія може спровокувати збільшення бідності серед мільйонів людей та відкинути десятки країн у боргову кризу.