Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.
Як відомо, авіаперельоти між країнами були практично зупинені у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
Канцлер Австрії Себастьян Курц вважає, що його країна зможе відновити авіасполучення з певною групою держав. Йдеться про ті країни, стратегія боротьби з COVID-19 яких є найбільш успішною.
За словами Курца, це схоже на своєрідний “клуб”.
“Як клуб, де ви можете бути там тільки тоді, коли немає ризику для здоров’я”, — пояснив глава уряду.
Варто зазначити, що Австрія однією з перших серед країн Європи почала послаблювати карантинні обмеження. Так, раніше в країні відкрилися невеликі магазини, які не працювали останні тижні.
Торгові центри, великі магазини та перукарні мають відкритися з 1 травня. Магазини, які були відкриті раніше, мають контролювати кількість покупців, а ті, своєю чергою, носити захисні маски.
21 квітня стало відомо, що влада Австрії має намір ще більше послабити карантинні обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу. Так, із 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви.
- Влада Польщі анонсувала поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почав діяти 16 квітня.
- У Словаччині пом’якшують карантинні обмеження. Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менш як 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті ресторани й бари, що працюють на виніс.