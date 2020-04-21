Канцлер Австрії Себастьян Курц ініціював створення своєрідного "клубу" країн, які успішно борються з COVID-19. З такими країнами Австрія може відновити перельоти.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Як відомо, авіаперельоти між країнами були практично зупинені у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Канцлер Австрії Себастьян Курц вважає, що його країна зможе відновити авіасполучення з певною групою держав. Йдеться про ті країни, стратегія боротьби з COVID-19 яких є найбільш успішною.

За словами Курца, це схоже на своєрідний “клуб”.

“Як клуб, де ви можете бути там тільки тоді, коли немає ризику для здоров’я”, — пояснив глава уряду.