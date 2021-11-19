Про це повідомила телерадіокомпанія CNN.
У четвер Австрія, населення якої складає близько 9 млн, вперше зареєструвала понад 15 тисяч заражень коронавірусом за добу. На тлі цього уряд Австрії оголосив про запровадження в країні загального локдауну на 20 днів. Обмеження почнуть діяти з понеділка 22 листопада і будуть стосуватися усіх жителів країни однаково. Водночас школи та дитячі садки залишаться відкритими.
З 12 грудня знову застосовуватимуть правило 2-G (допуск з сертифікатом про щеплення або перенесену хворобу). Першу проміжну оцінку ситуації робитимуть через 10 днів.
Також уряд анонсував запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу з 1 лютого. Таким чином Австрія може стати першою країною Європи, яка пішла на такий крок. Наразі близько 65% населення Австрії повністю вакциноване проти COVID-19. Це із найнижчих показників у Європейському Союзі. При цьому, в Австрії зараз один з найвищих показників щоденного зараження коронавірусом з початку пандемії.
Напередодні влада Австрії ввела локдаун для громадян, які не були вакциновані проти коронавірусу або не перехворіли на COVID-19.Невакциновані громадяни житимуть в умовах локдауну поки не зроблять щепелення. Їм заборонено відвідувати культурні та розважальні заклади, кав’ярні та ресторани, а виходити з дому — лише на роботу чи по товари найпершої потреби.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, Європа зараз є епіцентром глобальної пандемії COVID-19 і перебуває на шляху до ще пів мільйона смертей цієї зими.
- Про психологічні аспекти страху перед щепленнями читайте у матеріалі.
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