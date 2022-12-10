Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, що складається з електрообладнання, вантаж містить 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Сьогодні, 10 грудня, обладнання, яке надала компанія Azerenergy, вирушило чотирма вантажівками до України. Вага зазначеного вантажу складає 52,2 тонни.

У відомстві розповіли, що загальна вартість допомоги склала 1 мільйон 422 тисячі манатів (понад 800 тисяч доларів). Найближчими днями Азербайджан планує відправити другу колону вантажівок з гуманітарною допомогою.

Загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном за час широкомасштабної війни РФ проти України, вже наблизилася до 30 мільйонів манатів (17,5 млн доларів США).

Крім того, протягом останніх 6 місяців різні азербайджанські організації надавали гуманітарну допомогу українцям. Відтак, на медичну та соціально-психологічну реабілітацію в Азербайджан було доставлено 90 українських дітей, які постраждали від війни й втратили рідних.

Також було повністю відновлено зруйновану внаслідок бойових дій школу №12 імені Заріфи Алієвої в місті Ірпінь, а також проведено різні заходи з надання гуманітарної допомоги.

Зазначимо, що нещодавно ще 11 автобусів із генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії до України. Вантаж прямує до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави.

Крім того, 7 грудня Україна отримала від Франції 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. У міністерстві енергетики України зазначили, що переданий вантаж включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт. Відповідне обладнання придбано у Франції та доставлено в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (#UCPM).