Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Азербайджану.
Сьогодні, 10 грудня, обладнання, яке надала компанія Azerenergy, вирушило чотирма вантажівками до України. Вага зазначеного вантажу складає 52,2 тонни.
У відомстві розповіли, що загальна вартість допомоги склала 1 мільйон 422 тисячі манатів (понад 800 тисяч доларів). Найближчими днями Азербайджан планує відправити другу колону вантажівок з гуманітарною допомогою.
Загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном за час широкомасштабної війни РФ проти України, вже наблизилася до 30 мільйонів манатів (17,5 млн доларів США).
Крім того, протягом останніх 6 місяців різні азербайджанські організації надавали гуманітарну допомогу українцям. Відтак, на медичну та соціально-психологічну реабілітацію в Азербайджан було доставлено 90 українських дітей, які постраждали від війни й втратили рідних.
Також було повністю відновлено зруйновану внаслідок бойових дій школу №12 імені Заріфи Алієвої в місті Ірпінь, а також проведено різні заходи з надання гуманітарної допомоги.
Зазначимо, що нещодавно ще 11 автобусів із генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії до України. Вантаж прямує до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави.
Крім того, 7 грудня Україна отримала від Франції 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. У міністерстві енергетики України зазначили, що переданий вантаж включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт. Відповідне обладнання придбано у Франції та доставлено в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (#UCPM).
- Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”.
- У Європейському Союзі заявили, що нададуть Україні 200 трансформаторів та 40 електрогенераторів у зв’язку з проблемами з енергосистемою на тлі російських ударів.