19 травня Сенат США ухвалив рішення щодо виділення майже $40 млрд фінансової допомоги Україні та її союзникам.

Про це повідомляє “Інтерфакс” із посиланням на Bloomberg та американський телеканал CNN.

Зазначається, що голосування ще триває, проте достатня кількість сенаторів уже висловилася за затвердження пакета допомоги. Після голосування документ надішлють на підпис президентові США Джо Байдену.

17 травня більшість сенаторів висловилися за проведення голосування щодо пакета допомоги Україні у розмірі $39,8 млрд. Раніше повідомлялося, що швидкому ухваленню законопроєкту перешкоджав сенатор-республіканець США від штату Кентуккі Ренд Пол.

10 травня ввечері Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні 368 голосами. Проти виступили 57 представників, всі з них – демократи.

ОНОВЛЕНО. 21:17

У CNN зазначають, що остаточне голосування визначило 86-11.

Перед голосуванням лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що Сенат “виконає свою обіцянку підтримувати народ України”. Він додав, що 40 мільярдів доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги є “значними і задовольнить великі потреби українського народу, який бореться за своє виживання”.

Шумер зазначив, що з огляду на те, наскільки важливо підтримати Україну в її боротьбі з РФ, голосування має бути повністю одностайним. Він наголосив, що кожен демократ у Палаті представників підтримав пакет екстреної допомоги, і очікується, що всі демократи в Сенаті також.