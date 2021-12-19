Остерігаючись повторення помилок, Адміністрації Обами у 2014 році, коли трапилася раптова анексія Криму, Байден наказав своїй команді національної безпеки використовувати всі можливі інструменти, щоб спробувати стримати президента Росії Володимира Путіна цьогоріч.

Реакція на можливе вторгнення Росії з боку Адміністрації Байдена розпочалася зі шквалу інтенсивної дипломатичної діяльності на початку осені. Це включало навіть поїздку директора ЦРУ Білла Бернса до Москви, щоб безпосередньо застерегти Путіна від такого кроку.

Але оскільки російські війська продовжували накопичуватися біля кордону України, тиха дипломатія швидко переросла в суворі публічні попередження Путіну відступити, в іншому разі доведеться зіткнутися з жорсткими санкціями та посиленням військової допомоги США Україні. Найвищі посадовці Байдена зараз наголошують, що наслідки будуть перевищувати все, з чим зіткнулася Росія після захоплення землі у 2014 році.

“Я не бачив такого рівня координації на початку 2014 року, – сказав колишній високопоставлений чиновник НАТО, який пішов у відставку у вересні 2021 року. “Ця адміністрація значно багатосторонніша у своїх підходах – це нове, і це результат використання великої позитивної роботи для підвищення політичної згуртованості та обміну інформацією між партнерами”.

“Те, до чого тут потенційно готується Путін, вимагає дій, які набагато більш помітні, ніж те, що ми бачили у 2014 році”, – сказав депутат від Демократичної партії Нью-Джерсі Том Маліновський. “Сили, які він накопичує, — це саме ті сили, які ви б зібрали, якби готувались до повного вторгнення на сушу в країну, чого не було у 2014 році з російськими зеленими чоловічками”.

Однак, деякі чиновники переконані, що Росія не сприймає всерйоз загроз від реакції США на її дії.

“Я, безперечно, бачу, що все робиться краще, оскільки вони серйозно сприймають загрозу та дуже тісно співпрацюють з нашими союзниками, що, на мою думку, дуже важливо”, – сказав генерал-лейтенант Бен Ходжес, який обіймав посаду командувача Сполученими Штатами. Army Europe з листопада 2014 року по грудень 2017 року.

“Але з Білого дому все ще надходить багато неоднозначних повідомлень і пара невимушених помилок, якими Кремль має бути цілком задоволений”, – сказав Ходжес. Він нагадав про слова Байдена, де останній заперечив можливість присутності військ США на території України.

“Я згоден, що зараз не час для військових дій США”, – сказав він. “Але навіщо це оголошувати? По суті, це була поступка, а Кремль лише підвищив їхні вимоги”.

Коментар Байдена також зміцнив переконання Росії в тому, що, особливо після виведення з Афганістану, США не захочуть загрузнути в чергову війну за кордоном.

Рада національної безпеки так само насторожено ставиться до надсилання в Україну певних видів техніки та зброї, які Росія може розцінити як провокаційні, як-от системи протиповітряної оборони, у момент, коли США та їхні союзники намагаються змусити Москву деескалацію. Обама взагалі відмовився надавати Україні летальну зброю, також побоюючись провокувати Росію, але ця стриманість не допомогла стримати продовження атак підтримуваних Росією сепаратистів на сході України або змусити Росію відмовитися від Криму.

“Найбільше, що провокує росіян, — сказав Ходжес, “це коли ми виглядаємо слабкими й роз’єднаними”.