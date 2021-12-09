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Про що говорили Байден із Зеленським?

Перемовини між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом завершилися – стало відомо, про що йшлося.

Четвер, 9 грудня 2021, 22:42

Про це розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час ефіру “Право на владу”.

Президент України повідомив, що Джо Байден переповів йому деталі розмови з Володимиром Путіним, яка відбулася 7 грудня.

Джо Байден зокрема попередив Путіна про те, що його вторгнення на територію України йому дуже дорого обійдеться – він пригрозив руйнівними санкціями.

Президент Сполучених Штатів запевнив – він не укладав з Росією жодних угод. Також США пообіцяли надати Україні допомогу задля посилення обороноздатності та можливості дати відсіч агресору в будь-яку мить.

Байден не дав чітких прогнозів стосовно вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Однак, він наголосив – Росія не може нічого вирішувати стосовно членства України. Це питання можуть вирішувати лише сама Україна та члени Північноатлантичного Альянсу.

США  братимуть активну участь у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі – йшлося навіть про  формат, паралельний “нормандському”.

Президент США також порушив тему здійснення в Україні внутрішніх реформ. Лідери дійшли згоди в тому, що рішення стосовно  України не можуть ухвалюватися без України.

За київським часом дзвінок розпочався о 20:34, він тривав понад 1,5 години. Деталей розмови голова ОП поки що не розголошував.

Перемовини лідерів двох держав 7 грудня анонсував радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі, який відбувся після перемовин Джо Байдена з Володимиром Путіним. Під час відеодзвінка президенти двох країн обговорили низку тем, які торкаються відносин США і Росії. Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною та пригрозив санкціями у разі ескалації конфлікту.  Джо Байден також заявив, що виключає відряджання американських військ в Україну для захисту країни від російського вторгнення.

Як зауважив Салліван, розмова президентів України та США буде певним продовженням розмови Зеленського зі секретарем Держдепу Ентоні Блінкеном, що відбулася напередодні.

  • Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує провести телефонну розмову щодо воєнної ескалації з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.
Теги: Володимир Зеленський, Джо Байден, НАТО, перемовини, російсько-українська війна

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