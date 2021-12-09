Про що говорили Байден із Зеленським?

Перемовини між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом завершилися – стало відомо, про що йшлося.

Про це розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час ефіру “Право на владу”.

Президент України повідомив, що Джо Байден переповів йому деталі розмови з Володимиром Путіним, яка відбулася 7 грудня.

Джо Байден зокрема попередив Путіна про те, що його вторгнення на територію України йому дуже дорого обійдеться – він пригрозив руйнівними санкціями.

Президент Сполучених Штатів запевнив – він не укладав з Росією жодних угод. Також США пообіцяли надати Україні допомогу задля посилення обороноздатності та можливості дати відсіч агресору в будь-яку мить.

Байден не дав чітких прогнозів стосовно вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Однак, він наголосив – Росія не може нічого вирішувати стосовно членства України. Це питання можуть вирішувати лише сама Україна та члени Північноатлантичного Альянсу.

США братимуть активну участь у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі – йшлося навіть про формат, паралельний “нормандському”.

Президент США також порушив тему здійснення в Україні внутрішніх реформ. Лідери дійшли згоди в тому, що рішення стосовно України не можуть ухвалюватися без України.