Про це вона повідомила під час брифінгу.

Сполучені Штати та Росія наразі обговорюють можливість проведення переговорів між президентами.

За словами Псакі, вони насамперед стосуватимуться обговорення ситуації щодо України.

“Ми обговорюємо таку можливість і оголосимо про неї, коли все буде вирішено остаточно. Це буде можливість для того, щоб обговорити наше серйозне стурбування щодо войовничої риторики та нарощування збройних сил на кордоні з Україною”, – заявила вона.

При цьому прессекретарка додала, що Білий дім консультується щодо введення санкцій проти Росії за агресію проти України з Конгресом США та європейськими союзниками.