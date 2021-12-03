Про це вона повідомила під час брифінгу.
Сполучені Штати та Росія наразі обговорюють можливість проведення переговорів між президентами.
За словами Псакі, вони насамперед стосуватимуться обговорення ситуації щодо України.
“Ми обговорюємо таку можливість і оголосимо про неї, коли все буде вирішено остаточно. Це буде можливість для того, щоб обговорити наше серйозне стурбування щодо войовничої риторики та нарощування збройних сил на кордоні з Україною”, – заявила вона.
При цьому прессекретарка додала, що Білий дім консультується щодо введення санкцій проти Росії за агресію проти України з Конгресом США та європейськими союзниками.
“Звичайно, введення економічних санкцій – це один з варіантів. Але ми збираємося робити це шляхом консультацій з Конгресом і європейськими партнерами”, – сказала вона.
- 3 грудня 2021 року Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що його адміністрація наразі готує комплекс ініціатив проти Росії.
- 1 грудня 2021 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- 16 листопада 2021 року Генсек НАТО Єнс Столтенберг застерігав Росію, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.