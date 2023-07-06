Джерело: The Guardian
Джо Байден не санкціонував таємні зустрічі між представниками національної безпеки та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Раніше NBC News поінформували, що група колишніх співробітників служби безпеки США провела таємні переговори з низкою відомих росіян щодо, зокрема потенційної мирної угоди з Україною.
Четверо колишніх і двоє нинішніх посадовців повідомили NBC News, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров протягом кількох годин спілкувався з членами групи у квітні в Нью-Йорку.
У матеріалі зазначили, що обговорення відбулися з відома адміністрації Байдена, але не за її вказівкою, колишні посадовці, які брали участь у зустрічі, нібито поінформували Раду національної безпеки Білого дому про результати.
Натомість речник Держдепу заперечив інформацію та наголосив, що США продовжуватимуть надавати озброєння Києву, щоб українські посадовці “могли вести переговори з позиції сили, коли вони переконаються, що настане відповідний час”.
“І як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України”.
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