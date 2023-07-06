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Ексдиректор ЦРУ закликав США посилити тиск на економіку Росії

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус наголосив, що Вашингтон повинен посилити тиск на Москву, оскільки російський президент Володимир Путін зіштовхується з потужним ударом військових і економічних провалів.

Четвер, 6 липня 2023, 20:09
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Джерело: CNN

Уявлення про залізну хватку російського президента Володимира Путіна за владу було зруйноване заколотом ПВК “Вагнер” минулого місяця, яке стало найбільшим викликом авторитету російського лідера з моменту його приходу до влади в 1990-х роках.

Путін перебуває в дуже, дуже складній ситуації”, – заявив Петреус у телефонному інтерв’ю. “Нам потрібно продовжувати закручувати гайки”.

Петреус, який зараз перебуває на посаді віце-голови KKR Global Institute, зазначив, що Путіну загрожує “втрата крові на полі бою”, а також “в ​​економіці”.

Це (наслідки санкцій – ред.) спричинили не такий результат, як багато хто з нас сподівався. І все-таки у них проблеми на внутрішньому фронті”, – пояснив він стосовно економічної ситуації в РФ.

Генерал навів низку подій, які ілюструють  серйозні втрати в російській економіці, включаючи зростаючий дефіцит бюджету РФ, вихід понад 1000 великих західних компаній, відкликання великих виробників нафти та їхніх передових технологій, а також розрив великої торгівлі з Європою.

Доходи російського уряду від нафти і газу впали на 47% до 3,38 трлн рублів ($37,4 млрд) у першому півріччі порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Петреус, колишній глава Центрального командування США, зазначив, що Росія також зіштовхується з відтоком фахівців, спричиненим виїздом великої кількості талановитих громадян, які покинули країну з початку війни в лютому 2022 року.

Західні санкції  не завдали смертельного удару російській економіці. Дехто, зокрема економіст Ларрі Саммерс, стверджує, що економічні санкції проти Росії не були настільки сильними, як очікувалося, оскільки недостатня кількість країн запровадила обмеження.

Інші, як-от професор Єльського університету Джеффрі Зонненфельд, наголошують, що санкції “чудово працюють” проти Росії.

Росія більше не є економічною наддержавою. Це економіка, яка кровоточить”, — переконаний Зонненфельд.

Нагадаємо, 17 травня міністр фінансів РФ Антон Силуанов на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним повідомив, що наповнення російського бюджету зіштовхується з “проблемами”.

У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід пошкоджений вибухами.

Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

Також стало відомо, що іноземні інвестори, які вийшли з російського ринку, за рік вивели з РФ близько 36 мільярдів доларів, продавши бізнес, зазначив начальник аналітичного управління банку БКФ РФ Максим Осадчий.

Теги: економіка рф, економічний тиск, заклик, посилити тиск на рф, санкції, США, ЦРУ

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