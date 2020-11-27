Трамп погодився залишити Білий дім, якщо виборники проголосують за Байдена

Президент США Дональд Трамп погодився покинути Білий дім, якщо Колегія вибірників проголосує за кандидата від демократів на виборах Джо Байдена.

Про це пише Reuters.

Так, виступаючи перед журналістами з нагоди Дня Подяки, Трамп сказав, що якщо Байден, який повинен бути приведений до присяги 20 січня, буде офіційно оголошений переможцем Колегією вибірників, він залишить Білий дім.

Але, за його словами, йому буде важко поступитися, тому що “мало місце масове шахрайство”.

“Це були сфальсифіковані вибори… на найвищому рівні”, – заявив Трамп.

У США кандидат стає президентом, набираючи більшість “виборних” голосів, а не набираючи більшість голосів в загальнонаціональному народному голосуванні.

Байден виграв вибори з 306 голосами колегії вибірників проти 232 Трампа, і виборники повинні зустрітися 14 грудня щоб офіційно оформити результат. Байден також випереджає Трампа більш ніж на 6 мільйонів в загальному підрахунку голосів.