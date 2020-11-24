Про це повідомляє агентство Reuters, американський телеканал CNN, видання The Hill та інші ЗМІ.
Так, Адміністрація загальних служб США (GSA) поінформувала обраного президента Джо Байдена і його команду про те, що адміністрація Трампа готова розпочати перехідний процес. Відповідного листа надіслала голова GSA Емілі Мерфі.
Що означає рішення GSA?
Адміністрація загальних служб (GSA) – це незалежне агентство, створене в 1949 році для допомоги в управлінні і підтримці функціонування федеральних органів влади.
GSA надає транспорт і офісні приміщення федеральним службовцям, розробляє загальноурядові норми мінімізації витрат і виконує інші управлінські завдання.
У GSA зараз працюють 12 000 співробітників, а бюджет складає 21 мільярд доларів, повідомляє CBS.
Серед іншого, GSA відповідає і за організацію перехідного періоду після виборів.
Відповідно до закону, голова цього відомства Емілі Мерфі, яка була призначена на нинішню посаду Трампом у 2017 році, повинна підписати документи, що дозволяють запустити заключний етап передачі влади новій адміністрації. У США цей крок розцінюють як формальне визнання результатів президентських виборів.
Раніше американські ЗМІ писали, що Мерфі фактично блокує початок передачі влади новообраному президенту Джо Байдену, відмовляючись видати відповідний лист-підтвердження.
В американській юридичній практиці такий лист називається таким “що остаточно визначає” підсумки (ascertainment letter).
Що означає лист GSA?
Лист голови GSA Емілі Мерфі, адресований команді Байдена, є формальним визнанням того, що новий президент був обраний, і запускається процес передачі влади.
Команда Байдена зможе отримати доступ до офісів у федеральних будівлях у Вашингтоні, необхідну для роботи оргтехніку, а також необхідне фінансування (мова йде про приблизно 6,3 млн доларів).
Команда Байдена повинна отримати пропуски в усі федеральні відомства. Як відомо, зазвичай ще до інавгурації члени перехідної команди зустрічаються з керівниками урядових агентств і міністерств.
Крім того, рішення GSA дозволить команді Байдена отримати доступ до секретної інформації.
У своєму листі Емілі Мерфі поспішила запевнити, що Білий дім не чинив на неї тиск з метою відкласти формальний перехід влади, і вона не приймала рішення “через страх або фаворитизм”.
“Будь ласка, знайте, що я прийшла до свого рішення самостійно, грунтуючись на законі і наявних фактах… Я ніколи не піддавалася прямому чи непрямому тиску з боку будь-якої посадової особи виконавчої влади, включаючи тих, хто працює в Білому домі або GSA, щодо сутності або термінів мого рішення. Щоб бути ясною, я не отримувала жодної вказівки відкласти своє рішення”, – наголосила Мерфі в листі, додавши, що вона сама і члени її сім’ї отримували погрози через ситуацію, що склалася.
“З огляду на останні події, включно з рішеннями судів і офіційним затвердженням (штатами, – ред.) результатів виборів, я прийняла рішення про те, що ви можете отримати доступ до ресурсів і послуг, що надаються після виборів”, – йдеться в листі, який адресований особисто Байдену.
Команда Байдена привітала отримання листа, назвавши його “необхідним кроком для початку вирішення проблем, що стоять перед нашою країною, включно з отриманням контролю над пандемією і поверненням нашої економіки в потрібне русло”.
“У найближчі дні представники перехідної команди почнуть зустрічатися з федеральними посадовими особами, щоб обговорити заходи реагування на пандемію, отримати повний звіт про наші інтереси в сфері національної безпеки”, – відзначили в команді.
Як повідомляє видання Vox, лист Мерфі надійшов через кілька тижнів зволікання, на тлі зростаючої напруги. Так, демократи з Палати представників направляли їй листа з вимогою чітко пояснити причини затримки. Крім демократів, навіть деякі політики-республіканці почали висловлюватися за те, щоб був запущений процес передачі влади.
Оголошення GSA було зроблено незабаром після того, як офіційні особи в штаті Мічиган визнали Байдена переможцем на виборах. Це зробило юридичні зусилля Трампа зі зміни результатів виборів ще більше малоймовірними.
Якою є позиція Трампа?
Сам Трамп також прокоментував у своєму Twitter таке рішення. Він подякував Емілі Мерфі “за її незмінну відданість і вірність нашій країні”, а також вказав, що це саме він розпорядився розпочати формальний процес передачі влади.
Паралельно Трамп дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від заперечування результатів виборів.
“Її (Мерфі, – ред.) переслідували, погрожували і ображали – і я не хочу, щоб це сталося з нею, її сім’єю або співробітниками GSA. Наша справа рішуче триває, ми продовжимо справжню боротьбу, і я вірю, що ми переможемо! Проте, в кращих інтересах нашої країни, я рекомендую Емілі і її команді зробити те, що необхідно, відповідно до встановлених протоколів. Я також рекомендував моїй команді зробити те ж саме”, – зазначив Трамп.
Через деякий час він написав ще один твіт, в якому наголосив, що це не означає його готовність визнати свою поразку.
“Яке відношення має дозвіл GSA про попередню роботу з демократами до продовження наших різних справ щодо того, що буде визнано найбільш корумпованими виборами в американській політичній історії? Ми йдемо повним ходом вперед. Ніколи не поступимося фальшивим бюлетеням і Dominion (компанія Dominion Voting Systems, яка постачає машини для голосування, – ред.) “, – написав Трамп.
Цей пост Twitter позначив як суперечливий.
Як відомо, Дональд Трамп із самого початку відмовлявся визнавати свою поразку на президентських виборах і безпідставно стверджував про нібито фальсифікації і “шахрайство” при голосуванні. Водночас всі його зусилля через суди підтвердити свою нібито перемогу в деяких штатах виявляються марними.
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