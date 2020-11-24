Чинний президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати формальну процедуру передачі влади новій адміністрації. При цьому він досі відмовляється визнати свою поразку.

Про це повідомляє агентство Reuters, американський телеканал CNN, видання The Hill та інші ЗМІ.

Так, Адміністрація загальних служб США (GSA) поінформувала обраного президента Джо Байдена і його команду про те, що адміністрація Трампа готова розпочати перехідний процес. Відповідного листа надіслала голова GSA Емілі Мерфі.

Що означає рішення GSA?

Адміністрація загальних служб (GSA) – це незалежне агентство, створене в 1949 році для допомоги в управлінні і підтримці функціонування федеральних органів влади.

GSA надає транспорт і офісні приміщення федеральним службовцям, розробляє загальноурядові норми мінімізації витрат і виконує інші управлінські завдання.

У GSA зараз працюють 12 000 співробітників, а бюджет складає 21 мільярд доларів, повідомляє CBS.

Серед іншого, GSA відповідає і за організацію перехідного періоду після виборів.

Відповідно до закону, голова цього відомства Емілі Мерфі, яка була призначена на нинішню посаду Трампом у 2017 році, повинна підписати документи, що дозволяють запустити заключний етап передачі влади новій адміністрації. У США цей крок розцінюють як формальне визнання результатів президентських виборів.

Раніше американські ЗМІ писали, що Мерфі фактично блокує початок передачі влади новообраному президенту Джо Байдену, відмовляючись видати відповідний лист-підтвердження.

В американській юридичній практиці такий лист називається таким “що остаточно визначає” підсумки (ascertainment letter).

Що означає лист GSA?

Лист голови GSA Емілі Мерфі, адресований команді Байдена, є формальним визнанням того, що новий президент був обраний, і запускається процес передачі влади.

Команда Байдена зможе отримати доступ до офісів у федеральних будівлях у Вашингтоні, необхідну для роботи оргтехніку, а також необхідне фінансування (мова йде про приблизно 6,3 млн доларів).

Команда Байдена повинна отримати пропуски в усі федеральні відомства. Як відомо, зазвичай ще до інавгурації члени перехідної команди зустрічаються з керівниками урядових агентств і міністерств.

Крім того, рішення GSA дозволить команді Байдена отримати доступ до секретної інформації.

У своєму листі Емілі Мерфі поспішила запевнити, що Білий дім не чинив на неї тиск з метою відкласти формальний перехід влади, і вона не приймала рішення “через страх або фаворитизм”.

“Будь ласка, знайте, що я прийшла до свого рішення самостійно, грунтуючись на законі і наявних фактах… Я ніколи не піддавалася прямому чи непрямому тиску з боку будь-якої посадової особи виконавчої влади, включаючи тих, хто працює в Білому домі або GSA, щодо сутності або термінів мого рішення. Щоб бути ясною, я не отримувала жодної вказівки відкласти своє рішення”, – наголосила Мерфі в листі, додавши, що вона сама і члени її сім’ї отримували погрози через ситуацію, що склалася. “З огляду на останні події, включно з рішеннями судів і офіційним затвердженням (штатами, – ред.) результатів виборів, я прийняла рішення про те, що ви можете отримати доступ до ресурсів і послуг, що надаються після виборів”, – йдеться в листі, який адресований особисто Байдену.

Команда Байдена привітала отримання листа, назвавши його “необхідним кроком для початку вирішення проблем, що стоять перед нашою країною, включно з отриманням контролю над пандемією і поверненням нашої економіки в потрібне русло”.

“У найближчі дні представники перехідної команди почнуть зустрічатися з федеральними посадовими особами, щоб обговорити заходи реагування на пандемію, отримати повний звіт про наші інтереси в сфері національної безпеки”, – відзначили в команді.

Як повідомляє видання Vox, лист Мерфі надійшов через кілька тижнів зволікання, на тлі зростаючої напруги. Так, демократи з Палати представників направляли їй листа з вимогою чітко пояснити причини затримки. Крім демократів, навіть деякі політики-республіканці почали висловлюватися за те, щоб був запущений процес передачі влади.

Оголошення GSA було зроблено незабаром після того, як офіційні особи в штаті Мічиган визнали Байдена переможцем на виборах. Це зробило юридичні зусилля Трампа зі зміни результатів виборів ще більше малоймовірними.

Якою є позиція Трампа?

Сам Трамп також прокоментував у своєму Twitter таке рішення. Він подякував Емілі Мерфі “за її незмінну відданість і вірність нашій країні”, а також вказав, що це саме він розпорядився розпочати формальний процес передачі влади.

Паралельно Трамп дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від заперечування результатів виборів.

“Її (Мерфі, – ред.) переслідували, погрожували і ображали – і я не хочу, щоб це сталося з нею, її сім’єю або співробітниками GSA. Наша справа рішуче триває, ми продовжимо справжню боротьбу, і я вірю, що ми переможемо! Проте, в кращих інтересах нашої країни, я рекомендую Емілі і її команді зробити те, що необхідно, відповідно до встановлених протоколів. Я також рекомендував моїй команді зробити те ж саме”, – зазначив Трамп.

Через деякий час він написав ще один твіт, в якому наголосив, що це не означає його готовність визнати свою поразку.

“Яке відношення має дозвіл GSA про попередню роботу з демократами до продовження наших різних справ щодо того, що буде визнано найбільш корумпованими виборами в американській політичній історії? Ми йдемо повним ходом вперед. Ніколи не поступимося фальшивим бюлетеням і Dominion (компанія Dominion Voting Systems, яка постачає машини для голосування, – ред.) “, – написав Трамп.

Цей пост Twitter позначив як суперечливий.

Як відомо, Дональд Трамп із самого початку відмовлявся визнавати свою поразку на президентських виборах і безпідставно стверджував про нібито фальсифікації і “шахрайство” при голосуванні. Водночас всі його зусилля через суди підтвердити свою нібито перемогу в деяких штатах виявляються марними.