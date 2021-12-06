Про це повідомляє американське видання CNN.

Американські офіційні особи зараз обмірковують низку санкцій проти Росії, спрямованих на те, щоб утримати Путіна від широкомасштабного вторгнення в Україну.

Вони включають нові дії проти членів найближчого оточення Путіна та російських виробників енергії, а також один потенційний “ядерний варіант” – відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, яку використовують банки по всьому світу.

Офіційні особи заявили, що остаточні рішення щодо того, чи застосовувати нові санкції та коли, ще не були прийняті. У надії на координацію дій адміністрація Байдена зараз веде переговори з європейськими партнерами, багато з яких мають тісніші економічні відносини з Росією.

Нові економічні санкції можуть бути спрямовані на різні сектори, включаючи виробників енергії та російські банки. Нові санкції також можуть стосуватися російського державного боргу.

Вони також, ймовірно, будуть переслідувати провідних російських олігархів, обмежуючи їх можливість подорожувати та потенційно відрізаючи доступ до американських банківських і кредитних систем.