Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили шляхи стримання військової агресії Росії у Стокгольмі.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

Міністр написав: “Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі” та додав, що вони знаходяться у процесі розробки пакету стримування військової агресії Російської Федерації, який включає також жорсткі економічні санкції.

Кулеба підтвердив важливість міцного стратегічного партнерства України та США.

Глава МЗС також зустрівся з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Вони також обговорили шляхи зовнішнього стримування агресії Росії проти України та відповідні санкційні важелі.