Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.
Міністр написав: “Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі” та додав, що вони знаходяться у процесі розробки пакету стримування військової агресії Російської Федерації, який включає також жорсткі економічні санкції.
Кулеба підтвердив важливість міцного стратегічного партнерства України та США.
Глава МЗС також зустрівся з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Вони також обговорили шляхи зовнішнього стримування агресії Росії проти України та відповідні санкційні важелі.
- Нещодавно Ентоні Блінкен зазначив, що велику тривожність у світової спільноти викликає те, як Росія накопичує війська на кордоні, разом з тим розгортаючи масштабну антиукраїнську пропаганду, щоб потім виправдати можливе вторгнення.
- Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- Раніше Столтенберг повідомив, що під час зустрічі голів МЗС НАТО обговорюватимуть концентрацію російських військових біля українського кордону.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернути Донбас під український контроль без прямого діалогу з Росією неможливо.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.
- Нагадаємо, колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер припустив, що президент Росії Володимир Путін робить все для отримання поступок від України та Європи.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати додаткову зброю до України, оскільки зростають побоювання щодо потенційного російського вторгнення.