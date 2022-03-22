Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Лідери Західних держав наголосили, що занепокоєні жорстокою поведінкою Росії в Україні, зокрема й насильством щодо мирних мешканців.
Вони додали, що постійно підтримують Україну. Це проявляється шляхом надання безпекової допомоги українцям, які протистоять повномасштабному російському вторгненню.
Окрім цього Байден, Шольц, Макрон, Драгі та Джонсон обговорили надання гуманітарної допомоги мільйонам тимчасово переміщеним особам з України.
Також лідери держав розглянули дипломатичні зусилля на підтримку України щодо намагання припинити обстріли.
- Нагадаємо, російська пропаганда в Німеччині почала через соцмережі поширювати фейковий відеоролик, нібито в Ойскірхені група українців убила 16-річного російськомовного хлопця.
- Відомо, що через повномасштабне вторгнення в Україну та завдяки потужним санкціям світової спільноти російська економіка зазнає більших втрат, аніж через дефолт у 1998 році.
- Раніше міністерство закордонних справ Росії заявило в понеділок, що викликало посла США Джона Саллівана, щоб сказати йому, що висловлювання президента Джо Байдена щодо президента Росії Володимира Путіна загрожують розривом двосторонніх відносин.
- Також за даними The Wall Street Journal, Кремль відмовився захоплювати Київ через провал бліцкригу. “План Б” передбачає захоплення південних та східних територій для створення сухопутного каналу.