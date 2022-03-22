Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з європейськими лідерами Емманюелем Макроном (президент Франції), Олафом Шольцом (канцлер ФРН), Маріо Драгі (прем'єр-міністр Італії) та Борисом Джонсоном (прем'єр-міністр Великої Британії) щодо війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Лідери Західних держав наголосили, що занепокоєні жорстокою поведінкою Росії в Україні, зокрема й насильством щодо мирних мешканців.

Вони додали, що постійно підтримують Україну. Це проявляється шляхом надання безпекової допомоги українцям, які протистоять повномасштабному російському вторгненню.

Окрім цього Байден, Шольц, Макрон, Драгі та Джонсон обговорили надання гуманітарної допомоги мільйонам тимчасово переміщеним особам з України.

Також лідери держав розглянули дипломатичні зусилля на підтримку України щодо намагання припинити обстріли.