22 червня президент Джо Байден привітав нову еру в американсько-індійських відносинах після того, як провів зустріч у Білому домі з прем’єр-міністром Індії Нарендром Моді. Зокрема глава США наголосив на низці угод щодо оборони та торгівлі, що спрямовані на протидію впливу глобальній економіці Китаю.

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Партнерство між двома країнами є “міцнішим, тіснішим і динамічнішим, ніж будь-коли в історії”, наголосив Байден журналістам на спільній пресконференції з Моді. Він додав, що економічні відносини “процвітають”, а торгівля більш ніж подвоїлася за минуле десятиліття.

Своєю чергою, Моді оголосив “нову главу” у “стратегічному партнерстві” двох країн після того, як лідери вийшли з переговорів в Овальному кабінеті, де обговорювалися розбіжності щодо Росії та прав людини.

Вашингтон хоче, аби Індія була стратегічною противагою Китаю, і вважає це критично важливим партнерством, хоча деякі аналітики та колишні посадовці сумніваються в готовності Індії колективно протистояти Пекіну в таких питаннях, як Тайвань. Вашингтон також був розчарований тісними зв’язками Індії з Москвою на тлі війни РФ проти України.

Моді прагне підвищити вплив Індії, найбільшої за чисельністю населення країни світу в 1,4 млрд осіб, на світовій арені через напружені зв’язки з сусіднім Китаєм.

Зауважується, що для Байдена переваги взаємодії з найбільш густонаселеною демократією світу в момент зростання напруженості з Китаєм переважили як витрати, так і ризики.

Після звернення Моді до Конгресу Байден планує прийняти індійського лідера на блискучу державну вечерю в ввечері 22 червня.

Представники адміністрації Байдена зауважують, що широкі угоди, які оголосять стосовно напівпровідників, найважливіших мінералів, технологій, космічної й оборонної співпраці та продажів, почнуть нову еру у відносинах між двома країнами.

Деякі з них спрямовані на диверсифікацію ланцюжків постачання, щоб зменшити залежність від Китаю. Інші спрямовані на те, щоб завоювати ринок новітніх технологій, які можуть з’явитися на полях битв майбутнього.

Сполучені Штати також намагалися розв’язати проблему зростання впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, зміцнюючи оборонні зв’язки з Індією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, а також з країнами Тихого океану та Південно-Східної Азії.

В агентстві зазначили, що два лідери зокрема підпишуть угоду, яка дозволить General Electric виробляти в Індії реактивні двигуни для індійських військових літаків за угодою з Hindustan Aeronautics.

Тоді як кораблі ВМС США в регіоні зможуть зупинятися на корабельнях Індії для ремонту згідно з морською угодою, а Індія закупить бойові дрони MQ-9B SeaGuardian виробництва США.

Окрім цього, американський виробник мікросхем Micron Technology вартістю 2,7 мільярда доларів планує побудувати новий підрозділ для тестування та упаковки напівпровідників у рідному штаті Моді, Гуджараті. США також спростять для кваліфікованих індійських робітників отримання та продовження американських віз.

Щобільше, Індія погодилася приєднатися до очолюваної США угоди Артеміди щодо дослідження космосу та працювати з NASA над спільною місією на Міжнародній космічній станції у 2024 році.