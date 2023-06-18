Джерело: Reuters
Кумар зазначив, що частка імпорту російської нафти, що становила менш як 2% у 21/22 р., вже зросла в 10 разів, приблизно до 20%.
“У випадку з Indian Oil стрибок російського імпорту глибший: з 0,1% у 21/22 до 21,5% у 22/23. І я очікую, що за цей фінансовий рік, тобто 23/24, цифри досягнуть 30%”.
Росія перенаправляла свої енергоносії із західних країн, які запровадили обмеження та санкції на торгівлю з Москвою, включаючи ліміт цін на нафту, після її повномасштабного вторгнення в Україну. Нині Китай та Індія купують більшу частину російської нафти.
Імпорт російської сирої нафти Індією, третім у світі імпортером енергоносія, досяг історичного максимуму в травні.
Зауважимо, імпорт російської нафти до Індії збільшився у 10 разів за рік повномасштабної війни Росії проти України. Нью-Делі зекономило близько $5 млрд, наростивши закупівлю російської сирої нафти.
Тоді як Китай став активно інвестувати у глибоководне буріння та нарощення видобутку нафти. Країна прагне знизити свою залежність від імпорту енергоресурсів.
Раніше стало відомо, що до країн Євросоюзу російська нафта надходить у вигляді індійського пального. Частина енергоносіїв потрапляє до ЄС у переробленому вигляді.
- Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що надходження російської нафти від Індії до Євросоюзу є порушенням і обходом санкцій. Він закликав вжити жорстких заходів проти перепродажу російських енергоносіїв до Європи як паливо.
- Індія та Росія зупинили багатомісячні перемовини щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях.
- Щорічний економічний форум президента РФ Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі був магнітом для світових політиків та інвесторів до його вторгнення в Україну. Тепер це стало показником поглиблення ізоляції Росії.