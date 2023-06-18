17 червня виконавчий директор Indian Oil Вінода Кумара заявив, що на РФ може припасти майже третина імпорту сирої нафти компанії у цьому фінансовому році.

Джерело: Reuters

Кумар зазначив, що частка імпорту російської нафти, що становила менш як 2% у 21/22 р., вже зросла в 10 разів, приблизно до 20%.

“У випадку з Indian Oil стрибок російського імпорту глибший: з 0,1% у 21/22 до 21,5% у 22/23. І я очікую, що за цей фінансовий рік, тобто 23/24, цифри досягнуть 30%”.

Росія перенаправляла свої енергоносії із західних країн, які запровадили обмеження та санкції на торгівлю з Москвою, включаючи ліміт цін на нафту, після її повномасштабного вторгнення в Україну. Нині Китай та Індія купують більшу частину російської нафти.

Імпорт російської сирої нафти Індією, третім у світі імпортером енергоносія, досяг історичного максимуму в травні.

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Зауважимо, імпорт російської нафти до Індії збільшився у 10 разів за рік повномасштабної війни Росії проти України. Нью-Делі зекономило близько $5 млрд, наростивши закупівлю російської сирої нафти.

Тоді як Китай став активно інвестувати у глибоководне буріння та нарощення видобутку нафти. Країна прагне знизити свою залежність від імпорту енергоресурсів.

Раніше стало відомо, що до країн Євросоюзу російська нафта надходить у вигляді індійського пального. Частина енергоносіїв потрапляє до ЄС у переробленому вигляді.