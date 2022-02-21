Президент США Джо Байден та президент РФ Володимир Путін, у принципі, готові прийняти пропозицію французького президента Емманюеля Макрона про саміт для обговорення безпекового питання в Україні та Європі.

Про це інформує американська компанія Bloomberg.

Згода американського та російського лідерів на дипломатичну зустріч дає сподівання, що загроза військового вторгнення РФ в Україну зменшиться, а криза вирішиться мирним шляхом.

Водночас пропозиція Макрона щодо саміту, може відбутися лише у тому випадку, якщо Росія не розпочне вторгнення до України, зауважили офіційні особи США.

У Єлисейському палаці розповідають, що під час саміту буде обговорюватись питання безпеки та стратегічної стабільності у Європі. Опісля пройде другий саміт, на якому зустрінуться зацікавлені особи.

Зазначається, що із Кремля не надійшла оперативна відповідь про готовність до нового обговорення. Москва продовжує заперечувати, що готується до вторгнення в Україну та заявляє про відведення частини військ від українського кордону, хоча у Вашингтоні цього відведення не помітили. Проте раніше в Росії зазначали, що не проти обговорити свої вимоги щодо гарантій безпеки у Європі.

Інформація щодо нового саміту з’явилися на тлі загострення ситуації на Донбасі. Після цього американські та європейські чиновники оголосили дані своїх розвідок про те, що Путін готовий розпочати відкриту війну з Україною.

Проте навіть зараз, коли з’явилася чергова можливість розв’язання питання дипломатичним шляхом, у США закликають до обережності. Адже термін і формат зустрічі Байдена та Путіна не визначені, а Білий дім наполягає – перемовини будуть скасовані, якщо Кремль наважиться розпочати вторгнення.

Наразі деталі саміту Байдена та Путіна обіцяють узгодити під час зустрічі Держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, яка запланована на 24 лютого, хоча ні американська, ні російська сторони поки не підтверджують точні терміни перемовин.

Годинна розмова Байдена та Путіна, яка відбулася на початку лютого, не привела до зменшення загрози вторгнення. Американський лідер попередив Путіна про наслідки агресії проти України, а президент РФ у відповідь поскаржився, що США не погоджуються на його гарантії безпеки.

Минулого тижня Джо Байден запевнив, що Росія готова до вторгнення в Україну та захоплення Києва. Окрім цього він звинуватив Москву у чергових кібератаках на українські державні сайти та проведення операції під чужим прапором.

Проте вірогідність нової зустрічі президентів США та Росії дає нові сподівання на мирне розв’язання ситуації в Україні, адже, за словами Байдена, “дипломатія завжди можлива”, навіть при даних розвідки США щодо вторгнення.