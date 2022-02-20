Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на Єлисейський палац.
20 лютого Президент Франції Еммануель Макрон та його російський колега Путін під час телефонної розмови погодили необхідність знайти дипломатичне вирішення української кризи, повідомили в офісі Макрона.
Макрон обговорив способи уникнути великої війни в Європі, коли жителі Заходу більше, ніж будь-коли, бояться російського нападу на Україну.
Телефонна розмова тривала близько двох годин, після чого Президент Франції зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському.
За останні декілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Упродовж доби 19 лютого російські гібридні сили 136 разів порушили режим припинення вогню. 20 лютого обстріли продовжились.
Міністри закордонних справ двох країн зустрінуться найближчими днями для цього і працюватимуть над можливим самітом на найвищому рівні з Росією, Україною та союзниками для встановлення нового порядку безпеки в Європі, повідомили в Єлисейському палаці.
- Нагадаємо, Путін під час російсько-французьких перемовин намагався запевнити Президента Франції Емманюеля Макрона, що Росія не є ініціатором ескалації на кордонах з Україною.
- Також 8 лютого президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон провели зустріч у Києві, де обговорили ескалацію на українсько-російському кордоні та зусилля щодо збереження миру в Європі.
- Вже 12 лютого Президент Франції обговорив із Путіним шляхи просування щодо виконання “Мінських угод”, а також продовжили обговорювати умови стабільності та безпеки в Європі. Під час розмови Макрон наголосив Путіну, що “щирий діалог несумісний з ескалацією”.
- Водночас на окупованих територіях так званих ЛНР і ДНР запроваджено загальну мобілізацію та заборону на виїзд чоловікам, вік яких дає змогу брати участь у військових діях.
- 18 лютого слідчий комітет РФ заявив, що Збройні сили Україні жорстоко поводяться з цивільним населенням на Донбасі, використавши летальну зброю. Зокрема проти України відкрито кримінальну справу.