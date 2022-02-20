Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відносно ескалації ситуації навколо України. Погодили необхідність дипломатичного розв’язання питання.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на Єлисейський палац.

20 лютого Президент Франції Еммануель Макрон та його російський колега Путін під час телефонної розмови погодили необхідність знайти дипломатичне вирішення української кризи, повідомили в офісі Макрона.

Макрон обговорив способи уникнути великої війни в Європі, коли жителі Заходу більше, ніж будь-коли, бояться російського нападу на Україну.

Телефонна розмова тривала близько двох годин, після чого Президент Франції зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському.

За останні декілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Упродовж доби 19 лютого російські гібридні сили 136 разів порушили режим припинення вогню. 20 лютого обстріли продовжились.

Міністри закордонних справ двох країн зустрінуться найближчими днями для цього і працюватимуть над можливим самітом на найвищому рівні з Росією, Україною та союзниками для встановлення нового порядку безпеки в Європі, повідомили в Єлисейському палаці.