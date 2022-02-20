Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Блінкен підтвердив занепокоєння президента Байдена, що Росія вже запустила плани вторгнення.

“Як ми це описали, все, що може призвести до фактичного нападу, здається, відбувається. Усі ці операції під фальшивим прапором, усі ці провокації для виправдання. Ви чули, як президент Байден сказав це раніше. Ми вважаємо, що Путін прийняв рішення, але поки танки фактично не скерують і літаки не полетять, ми будемо використовувати кожну можливість і кожну хвилину для деескалації. Ми будемо спостерігати, чи зможе дипломатія відмовити Путіна від продовження агресії”, – зазначив Блінкен.

Окрім цього, Ентоні Блінкен заявив в етері CNN, що планує зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим вже цього тижня, “за умови, що Росія не нападе на Україну”.

Держсекретар висловив сподівання, що зустріч відбудеться, та сторони зможуть обговорити шляхи деескалації ситуації. Окрім цього, Блінкен наголосив, що зробить усе можливе, аби побачити, чи вдасться сторонам досягти дипломатичного вирішення кризи, створеної Росією та її агресією проти України.

Він також зазначив, що США “надали низку ідей, які можна реалізувати, аби посилили безпеку” для РФ, Сполучених Штатів та решти Європи.