Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Блінкен підтвердив занепокоєння президента Байдена, що Росія вже запустила плани вторгнення.
“Як ми це описали, все, що може призвести до фактичного нападу, здається, відбувається. Усі ці операції під фальшивим прапором, усі ці провокації для виправдання. Ви чули, як президент Байден сказав це раніше. Ми вважаємо, що Путін прийняв рішення, але поки танки фактично не скерують і літаки не полетять, ми будемо використовувати кожну можливість і кожну хвилину для деескалації. Ми будемо спостерігати, чи зможе дипломатія відмовити Путіна від продовження агресії”, – зазначив Блінкен.
Окрім цього, Ентоні Блінкен заявив в етері CNN, що планує зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим вже цього тижня, “за умови, що Росія не нападе на Україну”.
Держсекретар висловив сподівання, що зустріч відбудеться, та сторони зможуть обговорити шляхи деескалації ситуації. Окрім цього, Блінкен наголосив, що зробить усе можливе, аби побачити, чи вдасться сторонам досягти дипломатичного вирішення кризи, створеної Росією та її агресією проти України.
Він також зазначив, що США “надали низку ідей, які можна реалізувати, аби посилили безпеку” для РФ, Сполучених Штатів та решти Європи.
- Нагадаємо, Ентоні Блінкен має зустрітися з Лавровим наступного тижня, адже, на його переконання, криза в Україні є “моментом небезпеки для життя і безпеки мільйонів людей”.
- Під час Ради безпеки ООН, яка пройшла 17 лютого, Ентоні Блінкен заявив, що останні дані американської розвідки констатують, що уряд РФ планує сфабрикувати привід для нападу на Україну.
- Також під час засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй російська сторона заявила, що Союз Радянських Соціалістичних Республік ще живий та продовжує своє існування.
- У МЗС РФ оприлюднили заяву після офіційної відповіді Кремля на письмовий документ Сполучених Штатів Америки щодо вимог “гарантій безпеки”.
- Окрім цього, російська сторона планує наполягати на публічній заяві НАТО щодо відмови прийняти Україну до Альянсу. Відповідну заяву оприлюднив глава російської делегації в ОБСЄ Костянтин Гаврилов.
- Раніше повідомлялось, що Лавров, коментуючи перемовини з США та НАТО, вдався до жаргону та запропонував західним дипломатам вчиняти “за поняттями”.