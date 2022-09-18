Президент США Джо Байден заявив, що попередив президента Китаю Сі Цзіньпіна, що було б "гігантською помилкою" порушити санкції, накладені на РФ, проте зауважив, що немає жодних ознак того, що Пекін надав зброю Москві для її вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Байден зауважив що розмовляв із Сі незабаром після того, як президент Китаю зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним під час Олімпіади в лютому. РФ вдерлася через кілька днів після церемонії закриття ігор.

“Невдовзі після цього я зателефонував президенту Сі — зовсім не для того, щоб погрожувати, просто щоб сказати йому: “Ми зустрічалися багато разів”. І я сказав: “Якщо ви думаєте, що американці та інші збираються продовжувати інвестувати в Китай на основі того, що ви порушуєте санкції, накладені на РФ, я вважаю, що ви робите гігантську помилку, але це ваше рішення”, – зазначив Байден.

Він не уточнив, коли відбувся дзвінок, але ця заява повторює зачитування США розмови між двома лідерами в березні, після якої у США наголосили, що Байден “описав наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку діям РФ у її жорстоких нападах на українські міста та цивільне населення”.

Байден пояснив, що наразі немає жодних ознак матеріальної підтримки РФ з боку Китаю, водночас він не став уточнювати подробиці.

Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що Китай допустив початок повномасштабної війни в Україні, тому має нести відповідальність.