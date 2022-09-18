Про це пише Bloomberg.
Байден зауважив що розмовляв із Сі незабаром після того, як президент Китаю зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним під час Олімпіади в лютому. РФ вдерлася через кілька днів після церемонії закриття ігор.
“Невдовзі після цього я зателефонував президенту Сі — зовсім не для того, щоб погрожувати, просто щоб сказати йому: “Ми зустрічалися багато разів”. І я сказав: “Якщо ви думаєте, що американці та інші збираються продовжувати інвестувати в Китай на основі того, що ви порушуєте санкції, накладені на РФ, я вважаю, що ви робите гігантську помилку, але це ваше рішення”, – зазначив Байден.
Він не уточнив, коли відбувся дзвінок, але ця заява повторює зачитування США розмови між двома лідерами в березні, після якої у США наголосили, що Байден “описав наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку діям РФ у її жорстоких нападах на українські міста та цивільне населення”.
Байден пояснив, що наразі немає жодних ознак матеріальної підтримки РФ з боку Китаю, водночас він не став уточнювати подробиці.
Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що Китай допустив початок повномасштабної війни в Україні, тому має нести відповідальність.
- Колишній прем’єр-міністр Великої Британії (з 1997 по 2007 рік) Тоні Блер заявив, що війна в Україні показує, що домінування Заходу підходить до кінця, оскільки Китай підіймається до статусу наддержави у партнерстві з РФ в одній із найважливіших точок перелому за століття.
- Під час своєї першої особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним після його вторгнення в Україну, президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв “рішучу підтримку” спільних “основних інтересів”. Водночас Пекін має “питання” до очільника Кремля, який кинув армію на затяжну і безперспективну війну, що триває сьомий місяць.
- Після того, як проти РФ запровадили масштабні санкції, Китай робив все можливе, щоб не порушувати їх та уникав надання Москві прямої військової підтримки. Експерти вважають, що така поведінка Сі Цзіньпіна є прямою ознакою того, що він не пожертвує економічними інтересами КНР задля порятунку Путіна.