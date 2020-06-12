Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден впевнений, що в разі програшу на виборах нинішній американський лідер Дональд Трамп не захоче йти з Білого дому і чинитиме опір. В такому випадку - йому "допоможуть" військові.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Байден зазначив, що військові можуть “повстати проти Трампа” після виборів і силою вивести його з Білого дому.

“Я обіцяю вам, я абсолютно переконаний, що вони відправлять його з Білого дому”, – заявив Байден.

У прес-службі Білого дому відреагували на таку заяву Байдена, назвавши її “безглуздою”.

Але Байден та інші представники демократів продовжують говорити про те, що побоюються будь-яких маніпуляцій з боку республіканців у зв’язку з президентськими виборами.

Раніше Байден говорив про те, що Трамп спробує перенести дату виборів через коронавірус.

“Запам’ятайте мої слова: я думаю, що він спробує якось скасувати вибори, придумати якесь обґрунтування, чому вони не можуть бути проведені”, – сказав Байден в квітні.

6 червня стало відомо, що Джо Байден офіційно став кандидатом у президенти від Демократичної партії. Для висунення кандидата необхідно щонайменше 1 991 голос делегатів. Після праймеріз в окрузі Колумбія і семи штатах, які відбулися на початку цього тижня, Байден перевершив цей поріг, набравши голоси 1995 делегатів партійного з’їзду демократів.

Слід зазначити, що Джо Байден на 11 процентних пунктів випереджає чинного президента Дональда Трампа в загальнонаціональному опитуванні.