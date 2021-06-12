Президент США Джо Байден та президент Російської Федерації Володимир Путін відмовилися від спільної пресконференції після двосторонньої зустрічі в Женеві (Швейцарія).

Про це повідомляють американські та російські ЗМІ.

Байден збирається провести власну пресконференцію за результатами проведеної з Путіним зустрічі.

В оточенні Байдена сподіваються на те, що зустріч президентів буде “прямою та відвертою”.

“Індивідуальна пресконференція — чудовий формат для чіткого обговорення з представниками преси тем саміту президентів”, – поділився один з інсайдерів.

Своєю чергою президент РФ Володимир Путін за спільну пресконференцію, але також розмовлятиме з журналістами окремо. Інформацію підтвердив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Передусім на пресконференцію Путіна запросять “репортерів Кремлівського пулу”. Пєсков додав, що проведення окремих пресконференцій є “практикою американської сторони” та свідчить про “занижені очікування від саміту”.

До цього Байден та Путін особисто зустрічалися у 2011 році.

Серед тем, які планують обговорити президенти — контроль над ядерним озброєнням, зміни клімату, атаки програм-вимагачів, права людини, вторгнення Росії в Україну, намагання втрутитися в вибори за кордоном.

Спільні пресконференції за результатами зустрічей політиків проводять як демонстрацію єднання закордонних лідерів.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.