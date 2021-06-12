Про це повідомляють американські та російські ЗМІ.
Байден збирається провести власну пресконференцію за результатами проведеної з Путіним зустрічі.
В оточенні Байдена сподіваються на те, що зустріч президентів буде “прямою та відвертою”.
“Індивідуальна пресконференція — чудовий формат для чіткого обговорення з представниками преси тем саміту президентів”, – поділився один з інсайдерів.
Своєю чергою президент РФ Володимир Путін за спільну пресконференцію, але також розмовлятиме з журналістами окремо. Інформацію підтвердив його прессекретар Дмитро Пєсков.
Передусім на пресконференцію Путіна запросять “репортерів Кремлівського пулу”. Пєсков додав, що проведення окремих пресконференцій є “практикою американської сторони” та свідчить про “занижені очікування від саміту”.
До цього Байден та Путін особисто зустрічалися у 2011 році.
Серед тем, які планують обговорити президенти — контроль над ядерним озброєнням, зміни клімату, атаки програм-вимагачів, права людини, вторгнення Росії в Україну, намагання втрутитися в вибори за кордоном.
Спільні пресконференції за результатами зустрічей політиків проводять як демонстрацію єднання закордонних лідерів.
До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.
Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.
- Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) може відбутися на віллі XVIII століття. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.
- Зустріч Байдена й Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.
- Байден та Путін обговорять інцидент в Білорусі, коли уряд країни наказав приземлитися літаку авіакомпанії Ryanair, аби заарештувати білоруського опозиційного активіста в аеропорту.
- В Білому домі повідомили, що сторони не обговорюватимуть питання, в яких мають спільну позицію, а лише ті, що є важливими для інтересів США та заради просування американського порядку денного.
- У Вашингтоні очікують, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.