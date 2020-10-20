Кандидатам в президенти США Джо Байдену і Дональду Трампа будуть по черзі вимикати мікрофони під час дебатів, щоб вони не перебивали один одного.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Таке рішення прийняла американська комісія з дебатів.

Вони пояснили, що після того хаосу, який був на попередніх дебатах (тоді Трамп перебив Байдена більше 70 разів), тепер, коли один кандидат буде відповідати на поставлене запитання – мікрофон другого буде вимкнено. Так вдасться впорядкувати виступу опонентів.

“Штаби погодилися з правилом двох хвилин. Також опоненти зобов’язуються дотримуватися правил вимкненого мікрофона. На час промови одного, мікрофон іншого кандидата буде вимкнено”, – йдеться в заяві комісії.

Як тільки кандидат закінчить відповідати на поставлене запитання (2 хвилини), обидва мікрофона увімкнуть, і опоненти зможуть дискутувати.

Третій раунд дебатів відбудеться 22 жовтня. Байден і Трамп зустрінуться в університеті Бельмонт в Нешвіллі, штат Теннессі. Модератором дебатів буде Крістен Велкер з телеканалу NBC News.

Традиційно, на дебатах буде шість сегментів по 15 хвилин.

Серед тем, які будуть обговорюватися, – боротьба з коронавірусом, расові питання, зміни клімату, національна безпека, американські сім’ї та лідерство.

У штабі Трампа зі змінами комісії не згодні, а сам президент США назвав їх “несправедливими”. У Байдена з правилами згодні.