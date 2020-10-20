Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Таке рішення прийняла американська комісія з дебатів.
Вони пояснили, що після того хаосу, який був на попередніх дебатах (тоді Трамп перебив Байдена більше 70 разів), тепер, коли один кандидат буде відповідати на поставлене запитання – мікрофон другого буде вимкнено. Так вдасться впорядкувати виступу опонентів.
“Штаби погодилися з правилом двох хвилин. Також опоненти зобов’язуються дотримуватися правил вимкненого мікрофона. На час промови одного, мікрофон іншого кандидата буде вимкнено”, – йдеться в заяві комісії.
Як тільки кандидат закінчить відповідати на поставлене запитання (2 хвилини), обидва мікрофона увімкнуть, і опоненти зможуть дискутувати.
Третій раунд дебатів відбудеться 22 жовтня. Байден і Трамп зустрінуться в університеті Бельмонт в Нешвіллі, штат Теннессі. Модератором дебатів буде Крістен Велкер з телеканалу NBC News.
Традиційно, на дебатах буде шість сегментів по 15 хвилин.
Серед тем, які будуть обговорюватися, – боротьба з коронавірусом, расові питання, зміни клімату, національна безпека, американські сім’ї та лідерство.
У штабі Трампа зі змінами комісії не згодні, а сам президент США назвав їх “несправедливими”. У Байдена з правилами згодні.
- Нагадаємо, 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного, а Байден навіть дозволив собі деякі грубі висловлювання.
- #Букви розповідали про ключові тези дебатів.
- Видання CNN зібрало 6 найважливіших висновків перших дебатів.
- Опитування свідчать про те, що за підсумками дебатів перемогу здобув Байден.