За словами офіційного представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера світ повинен готуватися до ескалації конфлікту на українському кордоні, а також до повномасштабного вторгнення. Тижневі переговори з Росією прогресу не показали, і "барабани війни звучать голосно".

Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія СNN.

Постпред США в ОБСЄ заявив, що Сполучені Штати не допустять появи сфер впливу чи обмежень націй права обирати союзи.

“Зараз ми стикаємося з кризою європейської безпеки. Барабани війни звучать голосно, а риторика стала досить різкою”, – сказав Карпентер.

За його словами, стягування Росією 100 000 військовослужбовців, сучасного озброєння, артилерійських систем, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів поблизу її кордону з Україною викликає багато питань щодо намірів РФ.

“Ми повинні поставитися до цього дуже серйозно. Ми повинні бути готові до того, що може статися ескалація”, – сказав дипломат, додавши, що Вашингтон віддає перевагу шляху діалогу та деескалації.

І американські, і російські офіційні особи висловили песимізм щодо переговорів після зустрічі у Відні.

Це була третя сесія, що завершила тиждень інтенсивних зустрічей, які, як сподівалися Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО, могли спонукати Росію піти шляхом “деескалації та дипломатії”.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, голова ОБСЄ, попередив що “ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз вищий, ніж будь-коли за останні 30 років”.