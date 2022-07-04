Про це повідомив міністр оборони Арвидас Анушаускас у Twitter.
Безпілотник з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві. Спочатку його презентують на базі повітряних сил у Шауляї. Захід заплановано на 6 липня, після чого БПЛА вирушить в Україну.
The Bayraktar "Vanagas" with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine! 🇺🇦
— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 4, 2022
Зазначимо, що литовський журналіст Андрюс Тапінас оголосив кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні ще 25 травня. Він заявив, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від міністерств оборони Литви й Туреччини (країни виробника).
Вже на другий день литовці перетнули позначку у три мільйони євро. А на третій день збори вдалося закрити. Турецька компанія Baykar заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати БПЛА. Виробник запропонував передати зібрані кошти на інші потреби України.
- Нагадаємо, у Компанії Baykar заявили, що передадуть Україні безпілотники “Байрактар” безоплатно. Йдеться про БПЛА, на які українці зібрали понад 600 млн гривень всього за декілька днів.
- Раніше благодійний фонд Сергія Притули зібрав кошти на ударні безпілотники Bayraktar TB2. Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.