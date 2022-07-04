Бойовий безпілотний апарат Bayraktar вже у Литві. БПЛА, на який литовці всією країною зібрали понад 5 млн євро, незабаром передадуть Україні.

Про це повідомив міністр оборони Арвидас Анушаускас у Twitter.

Безпілотник з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві. Спочатку його презентують на базі повітряних сил у Шауляї. Захід заплановано на 6 липня, після чого БПЛА вирушить в Україну.

The Bayraktar "Vanagas" with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine! 🇺🇦 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 4, 2022

Зазначимо, що литовський журналіст Андрюс Тапінас оголосив кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні ще 25 травня. Він заявив, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від міністерств оборони Литви й Туреччини (країни виробника).

Вже на другий день литовці перетнули позначку у три мільйони євро. А на третій день збори вдалося закрити. Турецька компанія Baykar заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати БПЛА. Виробник запропонував передати зібрані кошти на інші потреби України.