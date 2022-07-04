Про це повідомив міністр оборони Арвидас Анушаускас у Twitter.

Безпілотник з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві. Спочатку його презентують на базі повітряних сил у Шауляї. Захід заплановано на 6 липня, після чого БПЛА вирушить в Україну.

Зазначимо, що литовський журналіст Андрюс Тапінас оголосив кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні ще 25 травня. Він заявив, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від міністерств оборони Литви й Туреччини (країни виробника).

Вже на другий день литовці перетнули позначку у три мільйони євро. А на третій день збори вдалося закрити. Турецька компанія Baykar заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати БПЛА. Виробник запропонував передати зібрані кошти на інші потреби України.