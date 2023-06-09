Уряд Бельгії надасть Україні аварійні генератори для ліквідації наслідків підтоплення через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Такої домовленості досягли міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики Бельгії Тіна Ван дер Стратен на полях засідання ради міністрів країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР – OECD).

Тіна Ван дер Стратен висловила підтримку Україні та співчуття українському народові з приводу трагедії, яка сталася внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Також міністерка зазначила, що найближчим часом бельгійський уряд ухвалить рішення про перерозподіл коштів для надання допомоги Україні у зв’язку з підривом Каховської ГЕС та спричиненою ним повінню.

Своєю чергою, Герман Галущенко подякував бельгійській колезі за постійну увагу до проблем України і потужну підтримку енергетичного сектору.

Зазначимо, що низка країн також оголосили про надання допомоги Україні для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Зокрема, уряд Чехії схвалив надання Україні допомоги для ліквідації наслідків підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції.

“Міністерство оборони надасть Україні необхідне обладнання для ліквідації наслідків цієї катастрофи. В Україну надішлемо, зокрема – цистерни для роздачі питної води, рятувальні круги, дренажні насоси та рятувальні жилети”, – повідомив очільник уряду Чехії.

Крім того, Чехія виділить 10 мільйонів крон (423,2 тисячі євро) на допомогу Україні в подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС.

Уряд Литви також оголосив про наміри передати Україні гуманітарну допомогу через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсонській області.

“Литва направить гуманітарну допомогу Україні у відповідь на руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС. Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям і братам в Україні”, – сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Зокрема, Литва планує передати Україні 30 наметів, 240 розкладних ліжок і 50 тисяч євро фінансової допомоги.