27 січня на засіданні уряду Бельгії міністерка оборони Людивін Дедондер запропонує надати Україні новий пакет військової допомоги, проте до нього не увійдуть танки.

Про це повідомляє RTL.

За словами міністерки оборони Бельгії, пакет військової допомоги для України міститиме у собі системи ППО, протитанкову зброю, а також боєприпаси.

“Цієї п’ятниці на засіданні уряду я збираюся запропонувати нову допомогу саме для задоволення нагальних потреб українців щодо ППО та протитанкової зброї, а також щодо боєприпасів”, – заявила Людивін Дедондер.

А також додала, що танки в пакет не увійдуть, оскільки у Бельгії немає німецьких Leopard 2. За її словами, десять років тому країна вирішила продати їх через закінчення експлуатації.

Водночас міністерка оборони зазначила, що такі танки можна було придбати для України, проте зараз бельгійські компанії ставлять на них “необґрунтовану” ціну – 500 тисяч євро.

“Наразі є бельгійські компанії, які роблять необґрунтовану націнку. Ціна перепродажу 500 000 євро за машини, що зберігаються в ангарах і які не реставрувалися”, – зауважила Людивін Дедондер.

Зазначимо, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Олаф Шольц наголосив, що рішення ухвалено в тісній координації із союзниками та партнерами. За його словами, головною метою є швидко зібрати для України два танкові батальйони Leopard.

“Це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері”, – сказав канцлер у Берліні.

Зокрема, із запасів Бундесверу планують передати 14 танків Leopard 2A6. Іншу частину танків нададуть інші країни.

Найближчим часом планують розпочати навчання українських військових. Окрім тренування, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування систем.