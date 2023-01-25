Уряд Іспанії, ймовірно, приєднається до постачання танків Leopard в Україну. Зараз іспанська армія є однією з тих, хто має найбільше танків Leopard – 347 одиниць.

Про це повідомляє El Pais.

За даними видання, Міністерство оборони та закордонних справ Іспанії, а також Палац ла Монклоа нині обдумують іспанський внесок у програму, в якій очікується участь багатьох європейських країн і країн НАТО: одних через пряме постачання бойових танків, а інших – через фінансування. За інформацією El Pais, незабаром уряд може оприлюднити деталі.

Днем раніше, 24 січня, під час пленарного засідання Конгресу відбулося обговорення можливого постачання Leopard в Україну. Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив, що європейські країни мають йти “пліч-о-пліч” у цьому питанні.

“Ми будемо зберігати єдність і координувати дії з рештою союзників, насамперед із Європою”, – сказав Педро Санчес.

Зазначимо, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Олаф Шольц наголосив, що рішення було ухвалено в тісній координації із союзниками та партнерами. За його словами, головною метою є швидко зібрати для України два танкові батальйони на Leopard.

“Це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері”, – сказав канцлер у Берліні.

З запасів Бундесверу планують передати 14 танків Leopard 2A6. Іншу частину танків нададуть інші країни.

Найближчим часом планують розпочати навчання українських військових. Окрім тренування, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування системи.