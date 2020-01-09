Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс заявив, що вони проведуть розслідування авіакатастрофи літака Boeing-737 компанії МАУ в Тегерані (Іран).

Про це він написав у Тwitter.

За його словами, авіакатастрофа стала наслідком атаки з зенітного ракетного комплексу “Тор”.

As yet unverified image of the remains of a possible surface to air missile doing the rounds at the moment https://t.co/yNpD96KCZh — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 8 января 2020 г.

Він звернув увагу на фото, опубліковане користувачем соцмережі під ім’ям Ashkan Monfared.

“Цей фрагмент виявлено на місці катастрофи українського пасажирського літака, що впав перед будинком місцевого жителя. Хіба літак так виглядає? Хіба це не ракета?” – підписав він фото.

Представник Bellingcat зазначив, що цю інформацію ще потрібно перевірити. Також необхідно перевірити справжність знімка.

За його словами, Bellingcat перевірить версію про можливу атаку на літак з “Тор”.

“Ми розглянемо останнє відоме місцезнаходження літака (в повітряному просторі) і відстань до нього від іранських військових баз, і подивимося, чи перебував він у радіусі дії систем “Тор”. Це не залежить від перевірки автентичності зображення”, – написав Хіггінс.

Хіггінс відзначив, що варто з обережністю ставитися до будь-якого роду інформації з приводу причин авіакатастрофи до того моменту, поки не буде офіційних даних про точне місцезнаходження зображеного на фотографії уламка.