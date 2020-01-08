По состоянию на вчерашний день не было предпосылок запрещать авиаперелеты в воздушном пространстве Ирана.

Об этом рассказал сегодня на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, отвечая на вопрос, почему ранее не было запрещено авиасообщение с Ираном, учитывая напряженную ситуацию в регионе и ракетные обстрелы.

“Эти события, о которых вы сейчас говорите (ракетные обстрелы с территории Ирана по американским базам в Ираке, – ред.), разворачивались буквально вчера ночью и сегодня. То есть это вопрос часов. По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что это – такое стечение обстоятельств и такие события – произойдут. Сейчас вследствие этого события до выяснения обстоятельств, в связи с тем, что мы хотим понять, что там на самом деле произошло, мы приняли решение, что украинские авиакомпании не будут работать в воздушном пространстве Ирана”, – отметил Гончарук.

На уточняющий вопрос, почему американские авиакомпании ранее запретили полеты в воздушном пространстве Ирана, а украинская компания МАУ этого не сделала, глава Правительства заверил, что все это будет выясняться.

“События, о которых мы с вами говорим, это часы. Сегодня принято решение (запретить полеты, – ред.)… Я считаю, что это достаточно оперативная реакция на эти события. Безусловно, в рамках расследования мы выясним, кто в какой момент должен был отреагировать. Я убежден, что официальные причины будут выяснены достаточно быстро”, – заявил Гончарук.

(На видео – с 9:00 и 13:08)

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило своим не военным самолетам полеты над Ираном, Ираком, а также акваториями Оманского и Персидского заливов. Причиной является ракетный обстрел военными Ирана американских военных баз в Ираке.

Так, военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.