Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що іноземні сили, а також екстремістські угруповування використовують протести через смерть Джорджа Флойда в своїх інтересах.

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє Reuters.

Барр зазначив, що у Міністерства юстиції є докази прямого втручання екстремістських сил і політиків в ситуацію з заворушеннями, коли лунали заклики до насильства. Зокрема, йдеться про участь антифашистського руху “Антифа”. Також обвинувачення в плануванні заворушень оголосили трьом членам ультраправого руху “Бугалу”.

“У нас є докази того, що “Антифа” та інші подібні екстремістські групи, а також учасники різних політичних сил були залучені до підбурювання до насильницької діяльності й участі в безладах”, – сказав Барр.

Генпрокурор додав, що також зафіксовано іноземне втручання в протести. Зокрема, в соціальних мережах створено групи, в яких поширюють фейкову інформацію про те, що відбувається на вулицях США. Він порівняв це з інформаційними кампаніями, які були поширені під час президентських виборів 2016 року з боку Росії.

“Деякі іноземні хакери і групи, пов’язані з іноземними урядами, зосереджуються на цій конкретній ситуації, яка у нас тут, і намагаються погіршити її всіма можливими способами”, – сказав він.

Також Барр повідомив, що федеральні агенти вже провели 51 арешт за звинуваченнями в насильстві.

Загалом під час акцій протестів 114 представників правоохоронних структур були поранені тільки на території Вашингтона. 22 з них госпіталізували. Під час заворушень в місті було сім пожеж, які почали розслідувати.