Під час протестів в США вже було затримано більше 10 000 чоловік.

Про це повідомляє американське видання Associated Press.

“Більше 10 000 чоловік були затримані під час протестів проти расизму і насильства поліцейських після смерті Джорджа Флойда”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що більше 25% затримань відбулося в Лос-Анджелесі. Також багато людей були затримані в Нью-Йорку, Філадельфії і Далласі.

При цьому повідомляється, що більшість були затримані за дрібні порушення на кшталт відмови звільнити проїжджу частину, або порушення правил комендантської години.

Однак сотні людей також отримали звинувачення в мародерстві і грабежах.

В даний момент в більш ніж 40 містах США діє нічна комендантська година.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.