Про це повідомляє американське видання Associated Press.
“Більше 10 000 чоловік були затримані під час протестів проти расизму і насильства поліцейських після смерті Джорджа Флойда”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що більше 25% затримань відбулося в Лос-Анджелесі. Також багато людей були затримані в Нью-Йорку, Філадельфії і Далласі.
При цьому повідомляється, що більшість були затримані за дрібні порушення на кшталт відмови звільнити проїжджу частину, або порушення правил комендантської години.
Однак сотні людей також отримали звинувачення в мародерстві і грабежах.
В даний момент в більш ніж 40 містах США діє нічна комендантська година.
Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.
- На підтримку протестувальників виступили 44-й президент США Барак Обама, а також перший темношкірий пілот “Формули-1” Льюїс Гамільтон.
- У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США щоякнайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Станом на ранок 3 червня в США в результаті протестів загинули 13 осіб.
- Правоохоронці висунули звинувачення всім 4 офіцерам поліції, які були присутні при жорсткому затримання темношкірого Джорджа Флойда, яке призвело до його загибелі.