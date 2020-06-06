Про це повідомляє Politico.
Відповідне рішення прийняв міністр оборони США Марк Еспер. Наказ про відправку в місця постійного базування всіх військовослужбовців, які перебували у Вашингтоні під час масових протестів, було підписано 5 червня.
Міністр армії США і командувач Національної гвардії в окрузі Колумбія Райан Маккарті пояснив, що цим наказом з Вашингтона виводять солдат та офіцерів 82-ї повітряно-десантної дивізії, а також співробітників військової поліції. Це 1600 осіб.
Він зазначив, що введення військ на територію округу Колумбія було вимушеним заходом, пов’язаним з тим, що правоохоронці “втрачали контроль над ситуацією”.
Зокрема, в той день учасники акцій протесту захопили меморіал Лінкольна і частина центру столиці.
Наразі за порядок у Вашингтоні відповідають 5 тисяч представників національної гвардії.
Варто зазначити, що 6 червня у Вашингтоні планують провести мирну масову маніфестацію.
Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.