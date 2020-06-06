У Пентагоні вирішили відкликати військових з Вашингтона, куди їх раніше відправили, щоб забезпечити громадський порядок у зв'язку з масовими заворушеннями через смерть афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє Politico.

Відповідне рішення прийняв міністр оборони США Марк Еспер. Наказ про відправку в місця постійного базування всіх військовослужбовців, які перебували у Вашингтоні під час масових протестів, було підписано 5 червня.

Міністр армії США і командувач Національної гвардії в окрузі Колумбія Райан Маккарті пояснив, що цим наказом з Вашингтона виводять солдат та офіцерів 82-ї повітряно-десантної дивізії, а також співробітників військової поліції. Це 1600 осіб.

Він зазначив, що введення військ на територію округу Колумбія було вимушеним заходом, пов’язаним з тим, що правоохоронці “втрачали контроль над ситуацією”.

Зокрема, в той день учасники акцій протесту захопили меморіал Лінкольна і частина центру столиці.

Наразі за порядок у Вашингтоні відповідають 5 тисяч представників національної гвардії.

Варто зазначити, що 6 червня у Вашингтоні планують провести мирну масову маніфестацію.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.