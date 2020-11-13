Без дотримання карантинних обмежень вже через місяць в Україні можуть бути на 100% заповнені COVID-ліжка в лікарнях.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Ми фіксуємо тисячі хворих щодня. Ми фіксуємо зростання цієї кількості кожного дня. Якщо порівняти, що було чотири місяці тому, у нас кількість хворих була в 11-12 разів меншою, ніж сьогодні. Така ж ситуація була і в наших лікарнях”, – заявив він.

У зв’язку з цим Степанов закликав дотримуватися карантинних правил.

“Якщо ми не будемо дотримуватися правил, то вже через місяць можемо отримати стовідсоткове заповнення наших ліжок. І тоді лікарням нікуди буде приймати хворих. І в такому випадку їм (хворим, – ред.) не буде надана допомога в умовах стаціонару. Людям, яким потрібен кисень, людям, які потребують апаратів штучної вентиляції легенів, висококваліфікованого надання медичної допомоги”, – наголосив Степанов

Він знову зазначив, що найкращим варіантом боротьби з епідемією для Міністерства охорони здоров’я України та лікарів є жорсткий карантин, який був навесні. Водночас, за словами міністра, такий карантин потрібно впроваджувати “на мінімум 3-4 тижні”, і це може зруйнувати економіку України.

“Саме тому ми змушені знаходити баланс, який би менше вдарив по насамперед малому і середньому бізнесу. І тому вводимо карантин вихідного дня… Для нас необхідно розірвати ланцюг передачі хвороби. Яким чином він розривається? Єдиним – це зменшення контактів між людьми, зменшення спілкування”, – повідомив Степанов.

Він наголосив, що зима буде дуже важкою для України через коронавірус, і головним завданням залишається мінімізація кількості людських жертв.

“У нас не буде легкої зими. Нам буде дуже важко. Зараз наше головне завдання – пройти цю зиму з цією епідемією, страшною пандемією з найменшими втратами. Під словом “втрата” я маю на увазі людське життя”, – сказав Степанов.

(На відео – з 5:00)