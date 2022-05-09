«День Перемоги на кістках» — окупанти продовжують звозити вбитих маріупольців до братської могили

У Маріуполі кількість вбитих росіянами сягає більше кількох десятків тисяч. Одне з масових поховань знайшли у селищі Виноградне.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

У місті немає місць, де ховати вбитих місцевих росіянами. Сектор заховання у селищі Виноградове суттєво збільшився.

“Окупанти святкують День Перемоги на кістках маріупольців. Сотні вбитих російською армією містян продовжують звозити до братської могили у селищі Виноградне”, – написали у міській раді.

На відео зафіксували десятки мішків, де, ймовірно, знаходяться тіла вбитих маріупольців. Навколо територія, де чимало поховань. Тіла ховають у братських могилах один поруч з одним. Поблизу них встановлюють стовпці з іменами загиблих.

На фоні працює екскаватор. Він викопує чергову яму для ще однієї братської могили маріупольців.