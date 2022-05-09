«День Перемоги на кістках» — окупанти продовжують звозити вбитих маріупольців до братської могили

Про це повідомила Маріупольська міська рада.
У місті немає місць, де ховати вбитих місцевих росіянами. Сектор заховання у селищі Виноградове суттєво збільшився.
“Окупанти святкують День Перемоги на кістках маріупольців. Сотні вбитих російською армією містян продовжують звозити до братської могили у селищі Виноградне”, – написали у міській раді.
На відео зафіксували десятки мішків, де, ймовірно, знаходяться тіла вбитих маріупольців. Навколо територія, де чимало поховань. Тіла ховають у братських могилах один поруч з одним. Поблизу них встановлюють стовпці з іменами загиблих.
На фоні працює екскаватор. Він викопує чергову яму для ще однієї братської могили маріупольців.
“В 1945-му наші прадіди перемогли фашизм. Думали, що остаточно. Але 77 років потому потворна антилюдська ідеологія відродилася вже в образі рашизму”, – зазначили у повідомленні.
Містян продовжують звозити до братньої могили в селищі Виноградове – площа поховань стає дедалі більшою. pic.twitter.com/Wh1sIa1Cts
— Букви (@Bykvu) May 9, 2022
- Нагадаємо, під час евакуації із заблокованої території заводу “Азовсталь” російські військові розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Дитина виїхала евакуаційним рейсом згодом, однак її мати, як виявилося, не пройшла “фільтрацію” в окупантів і опинилася в полоні.
- Раніше #Букви провели два дні в Запорізькому евакуаційному таборі та поспілкувалися з тими, хто зумів виїхати з Маріуполя.
- Нагадаємо, бійці “Азову” розповіли, що готувалися до оборони Маріуполя з 2014 року. Українські захисники роками аналізували військові операції, аби витримати під час нового наступу росіян.
- Захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої окупантами “Азовсталі”.Вони поставили під сумнів ефективність західних санкцій проти РФ та заявили, що влада саботувала підготовити місто до належної оборони.