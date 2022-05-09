російсько-українська війна
12:00 Об’єм виробництва ракетних комплексів Javelin планують подвоїти
11:45 «День Перемоги на кістках» — окупанти продовжують звозити вбитих маріупольців до братської могили
10:48 Євросоюзу слід розглянути вилучення російських резервів для відбудови України – Боррель
10:17 Вимушено переміщені українці у Великій Британії можуть кілька років чекати на психологічну терапію
10:11 Канада скасувала на рік усі мита на товари з України
09:35 Російські військові у Запоріжжі обстріляли свої автівки, щоб уникнути бойових дій
08:37 «Фашизм і тиранія»: Бен Воллес прирівняв Путіна до німецьких нацистів
07:20 В окупованій запорізькій області росіяни вилучають у місцевих документи – Генштаб
01:57 Прем’єр-міністр Канади оголосив про відновлення посольства Канади в Києві
01:08 Командир полку «Азов» пояснив, як можна було не допустити блокаду Маріуполя
00:43 Російські військові обстріляли єврейське кладовище у Глухові
00:09 Росіяни розлучили 4-річну дитину з матір’ю під час евакуації з «Азовсталі»

08 травня

23:37 Лідер гурту U2 Боно відвідав Бучу та Ірпінь
22:56 Після віртуальної зустрічі лідери G7 запевнили, що продовжать надавати військову та економічну допомогу Україні
21:38 «Ми б ще довго утримували оборону частини Маріуполя, якби 36-та бригада не пішла на прорив» – командир полку «Азов»
20:28 Росіяни обстріляли Одесу з Чорного моря
19:54 В.о. посла США та група американських дипломатів повернулися до посольства в Києві
19:24 Президент Німеччини назвав війну РФ проти України “переломом епохи”
18:47 Маріуполь можна врятувати, якщо наш головнокомандувач не припуститься помилок, зроблених при обороні Херсону, Бердянську, Мелітополю – «Азов»
17:49 Джастін Трюдо відвідав Ірпінь та поспілкувався з містянами
17:22 Путіну нічого святкувати на День Перемоги — CNN
16:14 Російські загарбники вивозять з Запорізької області олію, яку Україна мала експортувати
15:15 У Сибірі до гасіння лісових пожеж залучили в’язнів, бо військові воюють в Україні
14:34 В Україні відзначають День матері: історія свята та традиції
14:29 До Києва прибула спікерка німецького Бундестагу
13:44 День пам’яті та примирення: як політики вітали українців
12:59 Загарбники зруйнували щонайменше 116 храмів та мечетей в Україні
12:20 Під Маріуполем окупанти демонтували пам’ятник Сагайдачному
11:41 Британська розвідка пояснила, чому присутність командирів РФ на передовій не дала суттєвого результату

«День Перемоги на кістках» — окупанти продовжують звозити вбитих маріупольців до братської могили

У Маріуполі кількість вбитих росіянами сягає більше кількох десятків тисяч. Одне з масових поховань знайшли у селищі Виноградне.

Понеділок, 9 травня 2022, 11:45
Підтримати

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

У місті немає місць, де ховати вбитих місцевих росіянами. Сектор заховання у селищі Виноградове суттєво збільшився.

“Окупанти святкують День Перемоги на кістках маріупольців. Сотні вбитих російською армією містян продовжують звозити до братської могили у селищі Виноградне”, – написали у міській раді.

На відео зафіксували десятки мішків, де, ймовірно, знаходяться тіла вбитих маріупольців. Навколо територія, де чимало поховань. Тіла ховають у братських могилах один поруч з одним. Поблизу них встановлюють стовпці з іменами загиблих.

На фоні працює екскаватор. Він викопує чергову яму для ще однієї братської могили маріупольців.

“В 1945-му наші прадіди перемогли фашизм. Думали, що остаточно. Але 77 років потому потворна антилюдська ідеологія відродилася вже в образі рашизму”, – зазначили у повідомленні.

Теги: братська могила, Війна в Україні, війна з Росією, День перемоги, Маріуполь, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook