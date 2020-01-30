Про це повідомила в фейсбук голова української делегації Єлизавета Ясько.

Як повідомлялося раніше, напередодні представники України в ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації. У середу, 29 січня, регламентний комітет асамблеї прийняв рішення, що російська делегація повинна продовжувати роботу без санкцій.

Пізніше асамблея затвердила це рішення.

“ПАРЄ підтвердила повноваження делегації держави-агресора. Росія “прощена”. Результати голосування: за звіт Кокса, що зафіксував “прощення” Росії: за 96 голосів. Рішення прийнято. … Члени Асамблеї ознайомилися з аргументами та вирішили, що це не має значення. Для них діалог важливіше цінностей, а російські внески в РЄ важать більше, ніж чиста совість”, — написала Ясько.

При цьому вона наголосила, що це рішення ПАРЄ не стало для українських дипломатів несподіванкою. А те, який вибір у підсумку зробили делегати ПАРЄ — їхня особиста відповідальність.

“Скажу чесно: рішення ПАРЄ не стало несподіванкою для нас. Ми тверезо оцінювали можливий результат. Однак в міжнародній політиці значення має не тільки результат, але і позиція нашої делегації. Ми дали зрозуміти, що не будемо миритися з ситуацією, яка склалася в ПАРЄ після ганебного повернення російської делегації. … Втім, рішення про “прощення Росії”, — це вибір більшості делегатів ПАРЄ. Так працює демократична процедура. це їхній вибір — тримати Росію на короткому повідку. Але і їхня відповідальність. Я вважаю, що нинішнє голосування не вирішує, а поглиблює кризу в Організації. Повторювати мантру про діалог з державою-агресором — це шлях в нікуди. Росіяни в ПАРЄ показують, що європейські цінності, права людини, мир і демократія для них — це порожній звук. Вони розмовляють мовою загроз, ультиматумів та пропаганди”, — додала вона.

Як повідомила в фейсбук член делегації, нардеп від “Слуги народу” Марина Бардіна, відповідне рішення було прийнято 96 голосами “За”. “Проти” проголосували 44 делегати, ще 7 утрималися.

Представниця України звернула особливу увагу на склад російської делегації, яка тепер буде працювати в ПАРЄ. Нагадаємо, деякі з них голосували за анексію Криму і були внесені в санкційні списки ЄС.

“Наша делегація — це абсолютний контраст з Росією: інтелігентні, виважені, аргументовані доповіді та [Петро] Толстой, відверто погрожував Асамблеї кризою в разі, якщо Росія покине ПАРЄ, [Сергій] Кісляк, який звинувачує Грузію та Україну в розстрілі своїх громадян, [Леонід] Слуцький, який розповідає про заяви Кирила Вишинського про переслідування журналістів в Україні, [Олександр] Башкін, який заявляє про виконання Росією рішень ЄСПЛ і закликає нас не брехати. … Ми вже бачили здатність Росії застосовувати силу і ігнорує ть міжнародне право. Інші, напевно, цей факт ще піднімають”, — написала Бардіна.