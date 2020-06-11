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Більдт попередив Зеленського: ЄС вживе заходів в разі переслідування Порошенка

Європейський Союз буде змушений вжити заходів у разі політично мотивованого переслідування експрезидента України Петра Порошенка.

Четвер, 11 червня 2020, 18:44

Про це написав експрем’єр і глава МЗС Швеції, один з авторів програми “Східного партнерства” Карл Більдт в Twitter.

Більдт, коментуючи вручення підозри п’ятому президенту України Петру Порошенко, застеріг нинішнього главу української держави Володимира Зеленського від політичного переслідування опонентів, як було за часів втікача експрезидента Віктора Януковича.

“Чи збирається президент Зеленський піти по шляху Януковича і кинути за ґрати свого політичного опонента Петра Порошенка? Якщо це станеться, необхідно буде вжити заходів”, – заявив він.

За його словами, подібні дії б’ють “в саме серце відносин України і ЄС”.

Раніше колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер відреагував на вручення підозри п’ятому президенту України Петру Порошенку.

  • 10 червня в Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомили п’ятому президенту України Петру Порошенку  про підозру.
  • П’ятий президент України Петро Порошенко порадив нинішньому главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.
  • Співробітники держохорони в порушення закону не пускали народних депутатів від “Європейської Солідарності” і адвокатів до генерального прокурора Ірини Венедіктової, до якої пройшов п’ятий президент України Петро Порошенко.
Теги: Бильдт, Володимир Зеленський, Віктор Янукович, Петро Порошенко

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