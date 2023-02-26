Про це інформує Reuters.
Повідомляється, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав свого російського колегу Володимира Путіна в його річній війні з Україною, зокрема дозволивши йому вторгнутися з території республіки та погодивши навчання щойно мобілізованих військ РФ на території його держави.
Нагадаємо, що Лукашенко заявив у понеділок, 20 лютого, що віддав розпорядження про формування нової добровольчої територіальної оборони, щоб усі вміли “володіти зброєю” і були готові відповісти на акт агресії та охороняти громадський порядок у мирний час. Він додав, що його армія воюватиме лише у разі нападу на Білорусь.
“Структури військових організацій, а не Збройних сил, у разі оголошення воєнного стану та переведення економіки на військовий режим складуть десь до 1,5 млн осіб”, – заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфовича.
- За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до війни РФ проти України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ Білорусі у війну проти України зробить її співучасницею російських воєнних злочинів та змусить понести відповідальність.
- Самопроголошений президент Республіки Білорусь заявив, що не відправить свої війська в Україну, якщо вона не атакуватиме Білорусь.