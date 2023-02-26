Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав свого російського колегу Володимира Путіна в його річній війні з Україною, зокрема дозволивши йому вторгнутися з території республіки та погодивши навчання щойно мобілізованих військ РФ на території його держави.

Нагадаємо, що Лукашенко заявив у понеділок, 20 лютого, що віддав розпорядження про формування нової добровольчої територіальної оборони, щоб усі вміли “володіти зброєю” і були готові відповісти на акт агресії та охороняти громадський порядок у мирний час. Він додав, що його армія воюватиме лише у разі нападу на Білорусь.