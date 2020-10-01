Представник російської окупаційної влади у Криму взяв участь в VII Форумі регіонів Білорусі та РФ. МЗС України висловило протест білоруській стороні.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС.

Як зазначається, Володимир Константінов, голова так званої Держради Республіки Крим, у форматі відеоконференції взяв участь в VII Форумі регіонів Білорусі та РФ на запрошення Білорусі.

Україна у зв’язку з цим “неприпустимим недружнім кроком, що ставить під сумнів приналежність до України тимчасово окупованої Росією АР Крим і Севастополя” викликала радника-посланника Посольства Білорусі для надання пояснень.

“Представник Посольства Білорусі у відповідь запевнив, що офіційна позиція Білорусі на підтримку територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах жодним чином не змінилася”, — зазначили в МЗС.

Крім того, під час зустрічі українська сторона порушила ще ряд питань, як то недружній інцидент із зупинкою та доглядом автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на українсько-білоруському кордоні, продовження репресій проти учасників мирних протестів в Білорусі.