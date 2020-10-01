Про це повідомили в пресслужбі МЗС.
Як зазначається, Володимир Константінов, голова так званої Держради Республіки Крим, у форматі відеоконференції взяв участь в VII Форумі регіонів Білорусі та РФ на запрошення Білорусі.
Україна у зв’язку з цим “неприпустимим недружнім кроком, що ставить під сумнів приналежність до України тимчасово окупованої Росією АР Крим і Севастополя” викликала радника-посланника Посольства Білорусі для надання пояснень.
“Представник Посольства Білорусі у відповідь запевнив, що офіційна позиція Білорусі на підтримку територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах жодним чином не змінилася”, — зазначили в МЗС.
Крім того, під час зустрічі українська сторона порушила ще ряд питань, як то недружній інцидент із зупинкою та доглядом автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на українсько-білоруському кордоні, продовження репресій проти учасників мирних протестів в Білорусі.
- Днями стало відомо, що економічний Форум регіонів України та Білорусі, який мав відбутися в білоруському місті Гродно в жовтні, перенесли на 2021 рік. Візит президента України Володимира Зеленського до Білорусі в рамках цього заходу скасували.
- Раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка, що відбулася напередодні, “не означає його визнання легітимним главою держави”.
- Також у МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Олександра Лукашенка як президента Білорусі (після 5 листопада) Україна планує називати його на ім’я, не вказуючи посади.
- Влада Білорусі вважає невизнання Україною Олександра Лукашенка президентом недружнім жестом і спробою втручання у внутрішні справи республіки.