Про це повідомляє посольство Білорусі в Україні.

“Заяви Верховної Ради України, Офісу президента України, Міністра закордонних справ України, а також численні публічні висловлювання керівництва України і низки українських офіційних осіб високого рангу про внутрішньополітичну ситуацію в Республіці Білорусь, легітимність президента Республіки Білорусь, обстановку на білорусько-українському кордоні, заклики до проведення нових виборів президента Республіки Білорусь, обговорення питання про застосування до Республіки Білорусь санкцій за надуманими підставами розглядаються як надзвичайно недружні жести з боку України, які не сприяють збереженню довіри в українсько-білоруських відносинах, і спроба втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь”, – заявили в посольстві.

Також там зазначили, що з боку офіційного Києва лунають заклики “до згортання економічного співробітництва України з Білоруссю”.

“У разі реалізації цих безвідповідальних закликів, постраждають трудові колективи білоруських підприємств, а також тих підприємств України, які постачають до Білорусі в рамках тісної виробничої кооперації широке коло українських товарів”, – йдеться у повідомленні.

У білоруському посольстві підкреслили, що заохочення України протестів проти чинної влади ( “дій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Білорусі”) є неприпустимим і руйнує конструктивний формат українсько-білоруських відносин.

Минулого тижня в Мінську в Палаці незалежності пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Це шоста за рахунком. Білоруські військовослужбовці після церемонії інавгурації присягнули на вірність народу і президенту.

Ряд країн відмовилися визнати Олександра Лукашенка легітимним президентом. Серед них: США, Велика Британія, Канада, країни Евросоюзу.

Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка в Білорусі активізувалися протести. Мітинги проходили в більшості міст країни, учасників розганяли силою.