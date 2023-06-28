Джерело: Reuters
Дводенне опитування, яке завершилося у вівторок, 27 червня, засвідчило різке зростання підтримки озброєння України: 65% респондентів схвалили таке постачання порівняно з 46% у травневому опитуванні.
Онлайн-опитування проводилося по всій країні, зібравши відповіді 1004 осіб.
Результати опитування свідчать: 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають “волю і здатність захистити наші інтереси, наших союзників і нас самих”.
Адміністрація Байдена схвалила 41 пакет озброєнь для України на загальну суму понад 40 мільярдів доларів після того, як у лютому 2022 року російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.
- В період з 26 травня до 5 червня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування, щоб зрозуміти, якими українці бачать відносини України з Росією.
- Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) впродовж 26 травня – 5 червня 2023 року провів всеукраїнське опитування стосовно мовної ситуації в країні.
- В Україні опитали представників бізнесу щодо наслідків війни. 49% вказали, що заводи, фабрики, потужності, склади або офіси їхніх компаній було пошкоджено, а 22% мають значні ушкодження, які потребують суттєвого відновлення.
- Згідно з даними соціологічного оптування, більшість українців та насамперед представників бізнесу побоюються, що під час процесу відбудови України діятимуть корупційні схеми.