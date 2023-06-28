Згідно з опитуванням, переважна більшість американців підтримує надання Україні зброї для захисту від Росії та вважає, що така допомога демонструє Китаю та іншим суперникам США бажання захищати інтереси союзників.

Джерело: Reuters

Дводенне опитування, яке завершилося у вівторок, 27 червня, засвідчило різке зростання підтримки озброєння України: 65% респондентів схвалили таке постачання порівняно з 46% у травневому опитуванні.

Онлайн-опитування проводилося по всій країні, зібравши відповіді 1004 осіб.

Результати опитування свідчать: 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають “волю і здатність захистити наші інтереси, наших союзників і нас самих”.

Адміністрація Байдена схвалила 41 пакет озброєнь для України на загальну суму понад 40 мільярдів доларів після того, як у лютому 2022 року російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.