Більшість німців продовжують підтримувати санкції проти РФ — опитування

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
Згідно з опублікованими 7 липня результатами, 61% респондентів погоджується із застосуванням санкцій ЄС, навіть якщо вони будуть пов’язані з труднощами в енергопостачанні. У березні це питання ствердно відповіли 68 %. Проти санкцій за таких умов тепер виступають 33% опитаних, ще 6% не змогли дати відповідь.
59% учасників опитування висловилися на підтримку обмежувальних заходів проти Москви, навіть якщо вони призведуть до погіршення ситуації німецьких компаній (проти – 33%), і 57% – якщо в результаті підвищаться ціни на електроенергію та загалом вартість життя (проти – 38%).
Водночас майже половина жителів ФРН побоюються погіршення їхнього власного економічного положення: на те, що через рік їх економічна ситуація стане гіршою за нинішню, очікують 48% респондентів.
41% учасників опитування вважають, що ситуація не зміниться, і лише 8% передбачають покращення.
Довідка. Соціологічне дослідження Deutschlandtrend проводилося інститутом Infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD 4-6 липня, у ньому взяли участь 1327 осіб.
- Нагадаємо, американці все ще готові підтримувати Україну, навіть якщо це спричинятиме підвищення вартості енергоресурсів і зростання інфляції.
- Згідно з новим опитуванням Національного демократичного інституту, українці принципово не хочуть віддавати землю в обмін на припинення війни та мир.
- Раніше повідомлялося, що майже дві третини німців вважають захист таких європейських цінностей, як свобода і демократія, пріоритетним, навіть якщо це вплине на ціни та вартість життя. За це висловилися 65% опитаних у Німеччині під час дослідження Eurobarometer, результати якого 22 червня оприлюднив Європарламент.
- Також у травні повідомлялося, що в Україні негативне ставлення до РФ досягло рекордного рівня за часи досліджень – 92%. Разом з тим, позитивно оцінюють країну-агресора 2%.