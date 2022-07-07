Більшість німців продовжують підтримувати санкції проти РФ — опитування

Навіть якщо санкції проти РФ призведуть до ФРН до труднощів у енергопостачанні, погіршення бізнесу та подорожчання електрики — більшість німців підтримують їх, свідчить соціологічне опитування Deutschlandtrend.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Згідно з опублікованими 7 липня результатами, 61% респондентів погоджується із застосуванням санкцій ЄС, навіть якщо вони будуть пов’язані з труднощами в енергопостачанні. У березні це питання ствердно відповіли 68 %. Проти санкцій за таких умов тепер виступають 33% опитаних, ще 6% не змогли дати відповідь.

59% учасників опитування висловилися на підтримку обмежувальних заходів проти Москви, навіть якщо вони призведуть до погіршення ситуації німецьких компаній (проти – 33%), і 57% – якщо в результаті підвищаться ціни на електроенергію та загалом вартість життя (проти – 38%).

Водночас майже половина жителів ФРН побоюються погіршення їхнього власного економічного положення: на те, що через рік їх економічна ситуація стане гіршою за нинішню, очікують 48% респондентів.

41% учасників опитування вважають, що ситуація не зміниться, і лише 8% передбачають покращення.

Довідка. Соціологічне дослідження Deutschlandtrend проводилося інститутом Infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD 4-6 липня, у ньому взяли участь 1327 осіб.