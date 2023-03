Про це інформує Spiegel.

Після арешту американського журналіста уряд США знову закликав громадян США залишити Росію.

Присутність американців у РФ викликає “глибоке занепокоєння”, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі. Після арешту репортера, він зазначив, що не було “жодного попередження та жодних ознак” того, що Росія планує будь-які масштабні дії проти журналістів загалом.

Водночас Кірбі зауважив, що для Росії “не є чимось новим” затримувати американців або діяти проти вільної та незалежної преси.

30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ. Видання вимагало негайно звільнити Евана Гершковича.

Раніше Держдепартамент вже рекомендував громадянам США не їздити до Росії – також через ризик незаконного затримання.

Блінкен знову порадив громадянам США залишити Росію після арешту журналіста.

We are deeply concerned over Russia’s announcement it has detained a U.S. citizen journalist. The @StateDept’s highest priority is the safety and security of U.S. citizens abroad. If you are a U.S. citizen living or traveling in Russia – please leave immediately.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 30, 2023