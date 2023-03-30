30 березня журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича заарештували в Москві за звинуваченнями в шпигунстві. Держсекретар США Блінкен закликав усіх американських громадян негайно залишити територію Росії.

Про це інформує Spiegel.

Після арешту американського журналіста уряд США знову закликав громадян США залишити Росію.

Присутність американців у РФ викликає “глибоке занепокоєння”, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі. Після арешту репортера, він зазначив, що не було “жодного попередження та жодних ознак” того, що Росія планує будь-які масштабні дії проти журналістів загалом.

Водночас Кірбі зауважив, що для Росії “не є чимось новим” затримувати американців або діяти проти вільної та незалежної преси.

30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ. Видання вимагало негайно звільнити Евана Гершковича.

Переслідування американських громадян з боку російського уряду є неприйнятними. Ми рішуче засуджуємо затримання пана Гершковича”, – зазначили у Білому домі.

Раніше Держдепартамент вже рекомендував громадянам США не їздити до Росії – також через ризик незаконного затримання.

Блінкен знову порадив громадянам США залишити Росію після арешту журналіста.

We are deeply concerned over Russia’s announcement it has detained a U.S. citizen journalist. The @StateDept’s highest priority is the safety and security of U.S. citizens abroad. If you are a U.S. citizen living or traveling in Russia – please leave immediately. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 30, 2023

Уряд США закликав всіх громадян “серйозно поставитися” до попередження про подорожі та проживання в Росії.

Довідка. Еван Гершкович став першим американським журналістом, якого заарештували в Росії через шпигунство з кінця 1980-х років. Востаннє американця-медійника затримували у 1986 році – Ніка Данілоффа. Він кілька тижнів провів в ізоляції, поки адміністрація президента Рейгана не домовилася про звільнення.

Журналіст заявляв, що арешт стався після затримання радянського громадянина в Нью-Йорку. Пізніше він стверджував, що вони обидва були звільнені шляхом переговорів.

Минулого тижня у США затримали Сергія Черкасова, якого звинувачували у шпигунстві. У Кремлі не коментували, чи був арешт Гершковича “відповіддю”.