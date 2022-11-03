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Біньямін Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі, отримуючи ще одну спробу очолити уряд

Прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід 3 листопада привітав Біньяміна Нетаньяху з перемогою на виборах, оскільки остаточні результати підтвердили повернення колишнього прем’єр-міністра на чолі альянсу з правим крилом.

Четвер, 3 листопада 2022, 22:39
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Про це пише Reuters.

Перемога Нетаньяху має покласти край безпрецедентній тупиковій ситуації в Ізраїлі після п’яти виборів менш ніж за чотири роки, пише видання.

Цього разу Нетаньяху, домінуючий ізраїльський політик свого покоління, отримав явну парламентську більшість, підкріплену ультранаціоналістичними та релігійними партіями.

Раніше у бюлетенях переміг центрист Лапід та його союз консерваторів, лібералів та арабських політиків, який за 18 місяців перебування при владі здійснив дипломатичні набіги на Туреччину та Ліван та підтримував економіку на підйомі.

Але коли конфлікт із палестинцями знову спалахнув і спричинив єврейсько-арабську напруженість в Ізраїлі, правий Лікуд Нетаньяху та споріднені партії зайняли 64 зі 120 місць у Кнесеті.

Нетаньяху все ще повинен отримати офіційне завдання від президента сформувати уряд, процес, який може тривати тижнями.

Ізраїльські ЗМІ з посиланням на політичні джерела заявили, що новий уряд може бути сформований до середини місяця. Попередні коаліції за останні роки мали меншу парламентську більшість, що робило їх вразливими до вотуму недовіри.

Оскільки переговори про створення коаліції офіційно ще не розпочалися, досі було незрозуміло, яку посаду Бен-Ґвір може займати в майбутньому уряді. Після виборів і він, і Нетаньяху пообіцяли служити всім громадянам.

Але домінування Бен-Ґвіра викликало тривогу серед 21% арабської меншини та лівоцентристських євреїв – і особливо серед палестинців, чиї переговори про державність, спонсоровані США, з Ізраїлем зірвалися в 2014 році.

У той час як Вашингтон публічно утримався від винесення судження в очікуванні формування нової ізраїльської коаліції, представник Держдепартаменту США в середу наголосив на “загальних цінностях” країн.

Посол США в Ізраїлі Томас Найдс зазначив, що розмовляв з Нетаньяху і сповістив йому, що з нетерпінням чекає на “спільну роботу для підтримки нерозривного зв’язку”.

Нетаньяху пообіцяв виборцям, що сформує найбільш праву та релігійну коаліцію в історії країни. Він включатиме альянс ультраправих і релігійних законодавців, які пропонуватимуть жорсткі заходи для придушення палестинських заворушень на Західному березі річки Йордан і ухвалять закон, щоб послабити судову систему Ізраїлю.

Раніше Біньямін Нетаньяху припустив, що він може озброїти Україну у війні проти РФ, якщо його оберуть прем’єр-міністром наступного місяця.

Теги: вибори, Ізраїль, Нетаньяху, політика, уряд Ізраїлю

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