Настав час Україні отримати військову допомогу від Ізраїлю – міністр Шай

російсько-українська війна
19:38 Свідома економія електроенергії дозволяє уникнути примусових обмежень споживання – «Укренерго»
Допомагають перемагати
18:29 Для покращення армійського побуту: Порошенко передав на фронт мобільну лазню
18:02 Жодних компромісів: Тайвань заявив, що не поступиться суверенітетом
17:34 Між представниками Китаю та НАТО спалахнула суперечка щодо України
16:55 В ЄС завтра розглянуть дев’ятий пакет санкцій проти РФ — МЗС Латвії
16:47 У Фінляндії 80% громадян підтримують надання важкої зброї Україні — опитування
16:10 «Укрпошта» оголосила конкурс на ескіз для різдвяної поштової марки
15:25 Українська розвідка оголосила нагороду у 100 тисяч доларів за терориста Гіркіна
14:51 Росія скоїла кібератаку на сайти держустанов та ЗМІ Болгарії — уряд
14:21 Це тягне за собою абсолютно чіткі правові наслідки – Порошенко про визнання РФ країною-терористом
14:04 У Росію почали приходити похоронки з нещодавно мобілізованими — The Guardian
13:27 Папа Римський назвав використання ядерної зброї аморальним
12:54 Іран має намір надати Росії балістичні ракети — The Washington Post
12:29 Як виглядає пошкоджена окупантами обсерваторія у Волоховому Яру на Харківщині: фото
11:50 «Втекти нереально — свої пристрелять»: окупант розповів, як діють спецзагони для дезертирів
11:19 У Запорізькій області окупанти ракетами знищили дві школи та парк
10:55 У Донецьку пролунали вибухи в будівлі «адміністрації»
10:32 Росія, ймовірно, домовилася з Іраном про закупівлю нових дронів-камікадзе Arash-2 — ISW
09:59 У Лимані знайдено тіла ще шістьох вбитих цивільних жителів
09:40 Росія не встигає виробляти зброю з тією швидкістю, з якою її витрачає – розвідка Великої Британії
09:39 Китай закликав своїх громадян залишити Україну
09:06 Двоє фінів «анексували» місце для паркування російського дипломата, зафарбувавши його кольорами українського стяга
07:27 В Україні затримається тепла та м’яка осінь: прогноз погоди на 16 жовтня
07:17 16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
01:00 Протягом цього тижня з України виїхало більше людей, ніж заїхало — ДПСУ

15 жовтня

23:29 Стрілянина в Бєлгородській області: 11 російських військових загинули, 15 — поранені
23:05 Сумщина: росіяни 8 разів обстріляли з артилерії та мінометів низку громад області
22:29 Названо ім’я льотчика, який збив 5 «шахідів» та 2 ракети, захищаючи Вінниччину
21:45 Зеленський: у деокупованому Ізюмі повернули газопостачання для 500 родин
21:20 Росіяни надали маріупольцям два автобуси, що непридатні для використання
20:45 Сьогодні завершився збір на «Ловця Шахідів»: українці «задонатили» 150 мільйонів гривень

Настав час Україні отримати військову допомогу від Ізраїлю – міністр Шай

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав свою країну надати Україні військову допомогу. Так заяву він зробив на тлі інформації щодо постачання Іраном ракет малої та середньої дальності в РФ.

Неділя, 16 жовтня 2022, 18:44
Підтримати

Про це міністр зазначив у Twitter.

Так, він наголосив, що настав час Ізраїлю надати Україні допомогу таку, як США та НАТО.

“Сьогодні вранці повідомлялося, що Іран перекидає Росії балістичні ракети. У цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається”, – заявив Шай.

Раніше анонімні офіційні особи США заявили, що схоже Іран готується передати РФ ракети класу “земля-земля”. За даними розвідки, Іран готує першу партію ракет до постачання.

За словами офіційних осіб США, ще 18 вересня країна направила офіційних осіб до Росії. Вони мали завершити узгоджувати додаткові постачання зброї, зокрема два типи іранських ракет класу “земля-земля”.

Розвідка стверджує, що Іран готує до відправлення ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Вони здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно. Якщо це відбудеться, то постачання подібних ракет стане першим з початку війни.

Саме ці посадовці викрили інформацію стосовно постачання БПЛА Muhajer-6 і Shahed-136. Пізніше РФ стала їх використовувати на війні проти України.

Водночас офіційний представник МЗС Ірану Насер Канані вже заперечував будь-яку причетність до постачання безпілотників РФ.

Теги: військова допомога від Ізраїлю, військова допомога Україні, допомога Україні, Ізраїль, озброєння, оснащення, підтримка України

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook