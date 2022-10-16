Настав час Україні отримати військову допомогу від Ізраїлю – міністр Шай

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав свою країну надати Україні військову допомогу. Так заяву він зробив на тлі інформації щодо постачання Іраном ракет малої та середньої дальності в РФ.

Про це міністр зазначив у Twitter.

Так, він наголосив, що настав час Ізраїлю надати Україні допомогу таку, як США та НАТО.

“Сьогодні вранці повідомлялося, що Іран перекидає Росії балістичні ракети. У цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається”, – заявив Шай.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide. — נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022

Раніше анонімні офіційні особи США заявили, що схоже Іран готується передати РФ ракети класу “земля-земля”. За даними розвідки, Іран готує першу партію ракет до постачання.

За словами офіційних осіб США, ще 18 вересня країна направила офіційних осіб до Росії. Вони мали завершити узгоджувати додаткові постачання зброї, зокрема два типи іранських ракет класу “земля-земля”.

Розвідка стверджує, що Іран готує до відправлення ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Вони здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно. Якщо це відбудеться, то постачання подібних ракет стане першим з початку війни.

Саме ці посадовці викрили інформацію стосовно постачання БПЛА Muhajer-6 і Shahed-136. Пізніше РФ стала їх використовувати на війні проти України.

Водночас офіційний представник МЗС Ірану Насер Канані вже заперечував будь-яку причетність до постачання безпілотників РФ.