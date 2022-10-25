Текст звернення опублікував виконавчий співпрезидент Асоціації єврейських громадських організацій та общин України (ВААД) Йосиф Зісельс у Facebook.

“Дорогі друзі, брати! Вісім місяців тому Україна зазнала повномасштабного нападу з боку Російської Федерації. Завдяки мужності українських солдатів та офіцерів, а також стійкості українського народу агресор не досяг успіху. До того ж, останніми місяцями, вочевидь, намітився перелом у ході бойових дій. Останні події показують, що в програшній для нього військовій ситуації ворог обрав тактику масованих ракетних обстрілів і атак дронами-камікадзе житлових районів та об’єктів цивільної інфраструктури, критично необхідної для життєзабезпечення населення”, – йдеться у заяві.

Крім того, у своєму зверненні підписанти зазначили, що євреї України страждають від бойових дій, окупації та воєнних злочинів російської армії так само, як і весь український народ, органічною частиною якого вони є. Десятки тисяч євреїв були змушені виїхати, сотні загинули. Переважна більшість із них – мирні громадяни, наздогнані російськими ракетами, бомбами та снарядами у власних будинках, дорогою на роботу, під час евакуації. Знищуються та пошкоджуються об’єкти єврейської громадської інфраструктури по всій країні – меморіали пам’яті жертв Голокосту, цвинтарі, синагоги.

За словами ініціаторів звернення, від ракетних обстрілів постраждали синагоги не лише у зоні боїв (як у Харкові та Маріуполі), а й у містах, розташованих за десятки та сотні кілометрів від лінії фронту, таких як Запоріжжя та Чортків Тернопільської області на заході країни.

Крім того, у зверненні наголошується, що США, Європа, всі цивілізовані країни вільного світу надають фінансову, гуманітарну та військово-технічну допомогу українському народу й українській армії. Надання Україні озброєння, що допомагає Збройним силам України здобути якнайшвидшу перемогу – основний фактор, що допомагає наблизити довгоочікуваний мир.

“З перших днів широкомасштабного вторгнення ми сподівалися на розуміння й підтримку від Ізраїлю. З моменту свого створення Ізраїль виборює існування проти фанатичного ворога, який поставив перед собою завдання його знищення. Народ Ізраїлю, як ніхто інший, знає, що таке, коли противник, будучи не в змозі виграти в конвенційній війні, вдається до тактики масованого цілеспрямованого терору проти мирних громадян. Нам гірко визнати, що наші сподівання на допомогу виявилися майже безрезультатними. Пасивна позиція псевдонейтралітету, яку обійняв уряд Ізраїлю, насправді грає лише на руку агресору, що викликає у цьому контексті дедалі більше запитань”, – йдеться у зверненні євреїв України.

Також підписанти підкреслили, що Росія – очевидна і відверта загроза всьому цивілізованому світу.

“Друзі, ще не пізно приєднатися до союзу демократичних і вільних країн. Україна потребує вашої допомоги. Щодня нас атакують десятки безпілотників іранського походження. Ізраїль, безумовно, має технології ефективної боротьби з подібною загрозою. Допоможіть Україні зменшити кількість невинних жертв нелюдської агресії. Займіть своє місце на світлій і справедливій стороні історії”, – закликали українські євреї уряд Ізраїлю.

Варто зазначити, що нещодавно Ізраїль передав Україні розвідувальні дані. Вони стосуються боротьби з іранськими дронами-камікадзе.

Довідка. ВААД України також відома як Асоціація єврейських громадських організацій та общин України — неурядова громадська організація (НУО), створена 14 січня 1991 року для об’єднання єврейських організацій України та підтримки української єврейської громади. Разом з Єврейською конфедерацією України є однією з двох єврейських НУО України, президент якої представляє Україну у Світовому єврейському конгресі.