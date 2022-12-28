На виконання ухвали суду щодо тримання під вартою підозрюваного, працівники Бюро у тісній взаємодії з Офісом генерального прокурора провели значний обсяг роботи.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Раніше слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу екснардепа до 38 країн.

27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку. Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції.

На сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.

Нині українська сторона готує необхідний пакет документів для його екстрадиції з Франції в Україну.

Зауважимо, що у 2021 році Костянтин Жеваго — нардеп кількох скликань, власник групи компаній Ferrexpo AG та бенефіціар банку “Фінанси та кредит” — був оголошений в розшук Інтерполом.

Як відомо, в серпні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило про підозру в розтраті коштів топменеджерам банку “Фінанси та кредит”. Згодом про підозру оголосили і самому його власникові Костянтину Жеваго, щоправда, заочно.

Крім цього, Жеваго підозрювали у недостовірному декларуванні. До того ж він за рішенням суду зобов’язаний виплатити Нацбанку України 1,5 млрд гривень

У грудні 2019 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук та дозволили заарештувати.

Довідка. У межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, також підозри повідомлено низці топменеджерів банку. Підозрюється, що вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінустанови, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Ще у жовтні 2020 року також арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).