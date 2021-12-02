Ентоні Блінкен заявив, що велику тривожність у світової спільноти викликає те, як Росія накопичує війська на кордоні, разом з тим розгортаючи масштабну антиукраїнську пропаганду, щоб потім виправдати можливе вторгнення.

Про державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час міністерського засідання НАТО.

Росія та Україна були першим ключовим питанням, яке озвучив прессекретар Білого дому. Він зазначив, що співтова спільнота глибоко стурбована доказами того, що Росія планувала значні агресивні дії проти України. У планах агресора – зусилля з дестабілізації України зсередини, а також масштабні військові операції.

Блінкен зазначив, що вже таке було у 2014 році під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Тоді, як і зараз, вони посилили дезінформацію, щоб виправдати Україну агресором, щоб виправдати заздалегідь сплановані військові дії”, – зазначив він.

А останніми тижнями вони також спостерігали значний сплеск – більш ніж у десять разів – активності в соціальних мережах, що ведуть антиукраїнську пропаганду, наближаючись до рівня, який востаннє спостерігався напередодні вторгнення Росії в Україну у 2014 році.

“Тепер ми не знаємо, чи прийняв президент Путін рішення про вторгнення. Ми знаємо, що він створює можливості для цього в найкоротші терміни, якщо він так вирішить. Тому, попри невизначеність намірів і термінів, ми повинні підготуватися до всіх непередбачених ситуацій, працюючи над тим, щоб Росія змінила курс”, – заявив держсекретар США.

Він зазначив, що Сполучені Штати інтенсивно співпрацюють із союзниками та партнерами з цього питання, а також безпосередньо з президентом Путіним.