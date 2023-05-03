Про це сповіщає Bloomberg.

NewsGuard зафіксував, як чат-боти генерували неправдиву інформацію для оприлюднених матеріалів. Деякі із сайтів мають вигляд новин із загальними назвами, як-от News Live 79 та Daily Business Post, інші містять поради щодо способу життя чи плітки про знаменитостей.

Водночас інформація про те, що сайти оновлюють вміст за допомогою чат-ботів зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT від OpenAI Inc. і, ймовірно, Google Bard від Alphabet Inc., які здатні згенерувати детальний текст на основі простих користувальницьких підказок, була прихована.

Відтак, більшість проаналізованих сайтів – це так звані “ферми контенту” – веб-сайти із низькою якістю, якими керують анонімні джерела. Вони, своєю чергою, публікують матеріали з метою залучити якомога більше реклами. Такі веб-сайти функціонують по всьому світу і виходять кількома мовами, включаючи англійську, португальську, тагальську та тайську.

ДОВІДКОВО. NewsGuard – журналістський та технологічний інструмент, завданням якого є оцінка ступені довіри до веб-сайтів новин та інформації та усунення дезінформації в мережі.

Рейтинги довіри NewsGuard для веб-сайтів новин базуються на дев’яти критеріях, які стосуються журналістської практики джерела. Відтак, на основі цих критеріїв кожному сайту присвоюється “оцінка довіри” від 0 до 100 і загальний рейтинг, який може бути червоного кольору (ненадійний) або зеленого (заслуговує на довіру).

NewsGuard оцінив більш ніж 6000 джерел новин, з яких 95% – це взаємодія з новинами в США, Великій Британії, Франції, Німеччині та Італії.

Нагадаємо, що техногігант Samsung забороняє своїм співробітникам користуватися інструментами генеративного штучного інтелекту, наприклад ChatGPT. У компанії зафіксували випадки, коли співробітники завантажували конфіденційний код на платформу.

Додамо, Ілон Маск разом із групою експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали дотриматися шестимісячної паузи у розробці систем, потужніших за нещодавно запущений Chat GPT, апелюючи до “потенційних ризиків” для суспільства та людства.